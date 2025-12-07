L'entreprise australienne Anson Resources signe un accord de fourniture de lithium avec l'entreprise américaine Nusano

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société australienne Anson Resources ASN.AX a déclaré lundi avoir signé un protocole d'accord non contraignant avec la société Nusano, basée dans l'Utah, pour la fourniture de chlorure de lithium provenant de son projet Green River Lithium et destiné à être utilisé dans des applications nucléaires et de fabrication avancée.