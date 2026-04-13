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L'entreprise argentine YPF confie à Halliburton un contrat à long terme pour la réalisation de complétions non conventionnelles
information fournie par Reuters 13/04/2026 à 16:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La compagnie pétrolière nationale argentine YPF a attribué au fournisseur américain de services pétroliers Halliburton HAL.N un contrat à long terme pour la réalisation de puits non conventionnels dans le pays sud-américain, a déclaré Halliburton.

- Le contrat comprend la stimulation hydraulique dans la formation de schiste de Vaca Muerta pendant cinq ans, avec quatre ensembles de fracturation, a déclaré à Reuters une source proche des négociations.

- Halliburton a également déclaré qu'elle déploierait ses services de fracturation électrique Zeus à l'échelle internationale.

- Zeus est un système de fracturation hydraulique à haute intensité capable de pomper des volumes, des débits et des pressions plus élevés dès le départ, a déclaré Halliburton.

- Le fournisseur américain n'a pas précisé le montant du contrat de plusieurs millions de dollars.

- Vaca Muerta, situé dans la région argentine de la Patagonie, détient la quatrième réserve mondiale de pétrole de schiste.

- La formation contient également la deuxième plus grande réserve de gaz naturel non conventionnel au monde.

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