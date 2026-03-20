L'entreprise américaine d'emballage Silgan manifeste son intérêt pour l'entreprise allemande Gerresheimer, selon certaines sources

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(Ajout de détails sur l'évaluation au paragraphe 2)

La société américaine d'emballage Silgan Holdings SLGN.N a manifesté son intérêt pour la reprise du fabricant allemand d'emballages médicaux Gerresheimer < GXIG.DE> , selon deux sources au fait du dossier.

Silgan travaille avec des conseillers sur l'approche qui pourrait valoriser Gerresheimer à 41 euros par action, a déclaré l'une des sources, tout en précisant qu'il n'y a aucune certitude qu'il y aura une offre et qu'une transaction sera réalisée.

Gerresheimer s'est refusé à tout commentaire.

Silgan n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire.

Les actions de Gerresheimer ont augmenté de 6,7 % à la suite de la nouvelle , pour s'échanger à 18,9 euros.

Gerresheimer, qui vaut environ 600 millions d'euros (694 millions de dollars), a vu ses actions chuter de plus de 80 % par rapport au sommet atteint en 2023 et l'action a baissé de 37 % depuis le début de l'année.

La société a déclaré à la fin du mois de février que le régulateur financier allemand BaFin élargissait l'enquête sur ses états financiers, ajoutant ainsi une pression supplémentaire sur le fabricant de produits médicaux qui est aux prises avec des problèmes de comptabilité et une chute du prix de l'action.

L'année dernière, la société basée à Duesseldorf a eu des entretiens avec des investisseurs privés au sujet d'une vente potentielle, mais les conversations n'ont pas abouti à un accord.

(1 dollar = 0,8644 euro)