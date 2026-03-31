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L'entreprise allemande TK Elevator déclare que son introduction en bourse est toujours d'actualité, alors que des informations font état d'un accord avec Kone
information fournie par Reuters 31/03/2026 à 08:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajouter le contexte à partir du paragraphe 3)

Le fabricant allemand d'ascenseurs TK Elevator a déclaré mardi qu'aucune décision n'avait encore été prise quant à son avenir, une introduction en bourse (IPO) restant l'une des options stratégiques. Bloomberg News a rapporté ce mois-ci que le Finlandais Kone était en pourparlers pour acheter TK Elevator, citant des sources familières avec le dossier.

Une fusion entre les deux sociétés donnerait naissance au plus grand fabricant d'ascenseurs au monde, devançant ainsi le numéro un actuel, OTIS OTIS.N , et le numéro deux, Schindler. Advent International et Cinven - les propriétaires de TK Elevator - ont travaillé sur un projet d'introduction en bourse.

Toutefois, la récente volatilité des marchés boursiers a rendu la vente plus attrayante, selon le rapport de Bloomberg. Le directeur du fabricant suisse d'ascenseurs Schindler SCHP.S a déclaré la semaine dernière qu'il contesterait tout accord de fusion entre les rivaux Kone et TK Elevator devant les autorités de la concurrence.

En 2020, Thyssenkrupp TKAG.DE a vendu son activité de technologie des ascenseurs - rebaptisée TK Elevator - pour 17,2 milliards d'euros à un consortium de soumissionnaires dirigé par les sociétés de capital-investissement Advent, Cinven et la fondation allemande RAG.

Fusions / Acquisitions

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