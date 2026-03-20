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L'entreprise allemande de défense Vincorion augmente de 17 % à ses débuts à Francfort
information fournie par Reuters 20/03/2026 à 13:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour: mouvement d'actions au paragraphe 2, détail au paragraphe 3, citation du directeur général aux paragraphes 4 et 9-12, commentaire aux paragraphes 6 et 8, contexte au paragraphe 7) par Maria Rugamer

Les actions du fournisseur allemand de matériel de défense Vincorion V1NC.DE ont augmenté jusqu'à17,2 % lors de leurs débuts à Francfort vendredi,soutenues par une demande soutenue des investisseurs à la suite d'une offre publique initiale sursouscrite à plusieurs reprises (introduction en bourse).

Les actions ont réduit certains gains initiaux pour s'échanger en hausse de 11,5 % à 1147GMT.

L'introduction en bourse a consisté exclusivement en actions vendues par le principal investisseur de la société, Star Capital, et n'a pas donné lieu à une augmentation de capital.

"Nous n'avons pas besoin d'argent actuellement pour financer notre croissance. Nous gagnons suffisamment pour cela", a déclaré Kajetan von Mentzingen, directeur général de Vincorion.

UN APPÉTIT CONSTANT POUR LES INTRODUCTIONS EN BOURSE DANS LE SECTEUR DE LA DÉFENSE

L'introduction en bourse est l'une des nombreuses introductions en bourse prévues cette année dans le secteur de la défense en Europe, en raison de l'intérêt soutenu des investisseurs pour les entreprises qui bénéficient de l'augmentation des dépenses militaires.

Le carnet d'ordres a été sursouscrit plusieurs fois

dans les jours qui ont suivi son lancement, selon les souscripteurs.

"D'un point de vue analytique, il s'agissait du bon secteur, de la bonne structure et, en fin de compte, d'un prix qui a permis un marché secondaire sain", a déclaré Stefan Maassen, responsable des marchés des capitaux et des entreprises chez Deutsche Börse.

Le processus accéléré d'introduction en bourse de Vincorion reflète l'approche de Czechoslovak Group CSG.AS , qui a fait ses débuts à Amsterdam au début de l'année à un prix fixe et dans le cadre d'une brève fenêtre de souscription. Les actions de l'entreprise de défense tchèque ont grimpé en flèche après l'introduction en bourse, portant sa valeur de marché à plus de 30 milliards d'euros.

Stefan Maassen a déclaré que l'intérêt des investisseurs privés pour Vincorion avait été très fort.

"Il s'agit à la fois d'une augmentation générale de la participation des particuliers et d'un intérêt accru pour la défense en particulier", a-t-il déclaré.

Kajetan von Mentzingen a déclaré qu'il ne pensait pas que la guerre en Iran stimulait la demande à Vincorion, mais qu'elle soulignait la force du modèle d'entreprise de la société.

"Nous fournissons le secteur de la défense aérienne, par exemple, qui protège les villes", a-t-il déclaré.

Les principaux investisseurs de la transaction, dont Fidelity, Invesco et T. Rowe Price, s'étaient engagés à acheter environ un tiers des actions.

(1 $ = 0,8648 euro)

Valeurs associées

BLUE STAR CAPTL
8,250 GBX LSE -8,33%
CSG BR RG-144A
26,9900 EUR Euronext Amsterdam -0,04%
DEUTSCHE BOERSE
247,700 EUR XETRA -0,60%
INVESCO
23,315 USD NYSE -0,38%
T ROWE PRICE GRP
87,0900 USD NASDAQ -0,48%
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