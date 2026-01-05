 Aller au contenu principal
L'entreprise allemande Bosch s'attend à ce que le marché automobile axé sur la technologie stimule les ventes de logiciels
information fournie par Reuters 05/01/2026 à 18:00

L'équipementier automobile Bosch ROBG.UL s'attend à de fortes ventes de logiciels au cours des prochaines années, en grande partie grâce à un marché automobile de plus en plus axé sur la technologie, a déclaré l'entreprise allemande lundi lors du salon CES à Las Vegas.

Bosch s'attend à des ventes annuelles de logiciels et de services de plus de 6 milliards d'euros (7,01 milliards de dollars) d'ici le début de la prochaine décennie, a-t-elle déclaré dans un communiqué, attribuant environ deux tiers de ces ventes au segment de la mobilité.

À plus long terme, les ventes de logiciels, de capteurs, d'ordinateurs à haute performance et de composants de réseau devraient doubler d'ici le milieu des années 2030 pour atteindre plus de 10 milliards d'euros.

L'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 90,3 milliards d'euros en 2024.

Bosch, qui fabrique des composants pour les voitures ainsi que des appareils de cuisine et d'autres biens de consommation, a présenté de nouveaux systèmes technologiques pour les conducteurs lors du salon, notamment un poste de pilotage basé sur l'IA et des systèmes câblés pour la conduite autonome.

Elle a également annoncé un investissement de plus de 2,5 milliards d'euros dans l'intelligence artificielle d'ici à la fin de 2027.

(1 $ = 0,8561 euro)

