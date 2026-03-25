L'entreprise agritech Cibus chute après l'annonce d'une offre d'actions

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25 mars - ** Les actions de la société agritech Cibus

CBUS.O ont baissé d'environ 20 % dans les échanges prolongés à 2,29 $, suite à l'annonce d'une augmentation de capital prévue ** L'éditeur de gènes basé à San Diego, en Californie, annonce une offre comprenant des actions et des bons de souscription préfinancés, sans divulguer la taille de l'opération

** La société prévoit d'utiliser le produit net de l'offre pour le fonds de roulement et à des fins générales, y compris le financement du développement de ses traits de gestion des mauvaises herbes dans le riz

** BTIG est le seul preneur ferme

** La société a environ 69,2 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière de près de 200 millions de dollars

** Les actions de CBUS ont augmenté de 5,9 % pour clôturer à 2,87 $ le mercredi, augmentant les gains depuis le début de l'année à 65 %

** 2 analystes estiment que l'action est "achetée", 1 estime qu'elle est "conservée" avec des objectifs de cours de 3 $, 16 $ et 25 $, selon les données de LSEG