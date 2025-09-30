L'entreprise aéronautique AAR chute après le lancement d'une offre d'actions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 septembre -

** Les actions de la société d'aérospatiale et de défense AAR Corp AIR.N ont baissé de 6,8% en après-Bourse

à 83,62 dollars, alors qu'elle cherche à obtenir des capitaux propres

** La société de services aéronautiques basée dans l'Illinois lance () une offre de 3 millions d'actions

** La société prévoit d'utiliser le produit net de l'offre pour rembourser les emprunts contractés dans le cadre de sa facilité de crédit renouvelable et à des fins générales, y compris pour des acquisitions futures

** Goldman Sachs, Jefferies et RBC sont les teneurs de livre conjoints

** La société a environ 36,1 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière de 3,2 milliards de dollars

** Les actions ont augmenté pour la 7ème journée consécutive mardi et ont terminé en hausse de 2% à 89,67 $, un record de clôture. Depuis le début de l'année, l'action a progressé de 46%

** Les 6 analystes couvrant AAR sont haussiers et le prix médian est de 87,50 $, selon les données de LSEG