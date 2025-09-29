L'entrepreneuse Charlie Javice condamnée à plus de sept ans de prison pour avoir escroqué JPMorgan

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Javice, ancienne étoile montante de la finance, dit éprouver des remords

Un juge met l'accent sur la dissuasion dans la condamnation des criminels en col blanc

Le directeur général de JPMorgan, Jamie Dimon, qualifie l'acquisition d'"énorme erreur"

Charlie Javice , une entrepreneuse reconnue coupable d'avoir escroqué JPMorgan Chase JPM.N en achetant sa startup d'aide financière aux étudiants Frank pour 175 millions de dollars, a été condamnée lundi à plus de sept ans de prison.

Javice, 33 ans, a été reconnue coupable en mars de quatre chefs d'accusation de fraude et de complot pour avoir créé une fausse liste de clients de Frank afin de faire croire que la société avait plus d'utilisateurs qu'elle n'en avait en réalité. En prononçant la peine de 85 mois, le juge de district Alvin Hellerstein a déclaré qu'il était particulièrement important, dans une affaire de criminalité en col blanc, que la peine soit dissuasive.

"Le délit a nécessité une grande duplicité", a déclaré le juge lors d'une audience au tribunal fédéral de Manhattan. "L'honnêteté est de mise sur le marché".

Les avocats de Charlie Javice avaient plaidé pour une peine de 18 mois, tandis que les procureurs du bureau du procureur de Manhattan avaient demandé une peine de 12 ans d'emprisonnement . La sentence a marqué le point culminant d'une chute dramatique pour Javice, une ancienne étoile montante de la finance qui figurait sur la liste des "30 de moins de 30 ans" du magazine Forbes en 2019.

Dans un discours en larmes devant le tribunal, Javice a demandé pardon aux actionnaires de JPMorgan, à sa famille, ainsi qu'aux employés, investisseurs et clients de Frank. "À 28 ans, j'ai fait quelque chose qui va à l'encontre de mon éducation", a déclaré Charlie Javice lors de l'audience au tribunal fédéral de Manhattan. "Il ne se passe pas un jour sans que je n'éprouve de profonds remords". Javice avait plaidé non coupable et devrait faire appel de sa condamnation. Javice a fondé Frank en 2017 et a reçu des éloges pour avoir simplifié l'aide financière aux étudiants et aux parents.

JPMorgan a acheté Frank en septembre 2021, mais s'est trouvé dans l'incapacité d'envoyer des courriels à une grande partie de la base de clients revendiquée par Javice, et a conclu qu'elle avait falsifié sa liste de clients.

Les procureurs ont déclaré que Charlie Javice prétendait avoir 4,25 millions de clients, mais que le nombre réel était plus proche de 300 000. Le directeur général de JPMorgan, Jamie Dimon, a qualifié l'achat de Frank d'"énorme erreur".

Un porte-parole de JPMorgan a refusé de commenter la condamnation de Charlie Javice.

Le co-accusé de Javice, Olivier Amar, qui était le directeur de la croissance de Frank, a été condamné pour les mêmes chefs d'accusation. Sa condamnation est prévue pour le 20 octobre.