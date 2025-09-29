L'entrepreneure Charlie Javice condamnée à plus de sept ans de prison pour avoir escroqué JPMorgan

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Luc Cohen

Charlie Javice , l'entrepreneure reconnue coupable d'avoir escroqué JPMorgan Chase JPM.N en achetant sa startup d'aide financière aux universités Frank pour 175 millions de dollars, a été condamnée lundi à un peu plus de sept ans de prison.

Le juge de district américain Alvin Hellerstein a prononcé la sentence lors d'une audience au tribunal fédéral de Manhattan.

Mme Javice, âgée de 33 ans, a été reconnue coupable en mars des quatre chefs d'accusation retenus contre elle: fraude bancaire, fraude en matière de valeurs mobilières, fraude électronique et association de malfaiteurs. Elle avait plaidé non coupable et devrait faire appel de sa condamnation. Les procureurs du bureau du procureur de Manhattan avaient demandé une peine de 12 ans de prison . Javice a fondé Frank en 2017 et a reçu des éloges pour avoir simplifié l'aide financière aux étudiants et aux parents.

Elle est devenue une étoile montante de la finance et est apparue sur la liste "30 Under 30" du magazine Forbes en 2019.

JPMorgan a acheté Frank en septembre 2021, mais s'est trouvée dans l'incapacité d'envoyer par courriel une grande partie de la base de clients revendiquée par Javice, et a conclu qu'elle avait falsifié sa liste de clients.

Les procureurs ont déclaré que Javice prétendait avoir 4,25 millions de clients, mais que le nombre réel était plus proche de 300 000. Le directeur général de JPMorgan, Jamie Dimon, a qualifié l'achat de Frank d'"énorme erreur".

Les avocats de Mme Javice ont demandé une peine d'emprisonnement nettement inférieure à 12 ans, estimant que son "erreur de jugement" était une aberration et que le préjudice causé à JPMorgan était sans conséquence.

Ce mois-ci, Mme Javice s'est adjoint les services d'Alexandra Shapiro, éminente avocate spécialisée dans les procès en appel. Parmi les autres clients de Shapiro figurent le magnat du hip-hop Sean "Diddy" Combs , qui devrait faire appel de sa condamnation pour prostitution, et le dirigeant de crypto-monnaie Sam Bankman-Fried , qui fait appel de sa condamnation pour fraude et de sa peine d'emprisonnement de 25 ans.

Le co-accusé de Javice, Olivier Amar, qui était le directeur de la croissance de Frank, a été condamné pour les mêmes chefs d'accusation qu'elle. Sa condamnation est prévue pour le 20 octobre.