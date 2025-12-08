L'entrée de Carvana dans le S&P 500 marque le début d'un étonnant rebond, les actions bondissent

La valeur de marché de Carvana dépasse celle de Ford et de GM

L'action fait un bond de plus de 8 000 % depuis le creux de 2022

L'inclusion de Carvana dans le S&P 500 devrait stimuler les achats de fonds indiciels

Carvana CVNA.O , le pionnier de la vente en ligne de voitures d'occasion connu pour ses distributeurs automatiques emblématiques, devrait faire une entrée fracassante dans l'indice S&P 500, couronnant un redressement spectaculaire de trois ans qui a vu sa valeur de marché dépasser celle des constructeurs automobiles historiques GM et Ford.

Les actions de Carvana CVNA.O ont fait un bond en avant sur le marché lundi et étaient en passe d'atteindre un niveau record et de prolonger leur série de dix jours de hausse. L'action avait atteint un niveau record en 2022, sur fond de craintes d'un défaut de paiement et d'une éventuelle faillite , alors que la demande de voitures d'occasion ralentissait. Depuis, elle a fait un bond de plus de 8 000 %, doublant presque au cours de la seule année 2025, grâce à un contrôle plus strict des coûts et à une reprise de la demande qui ont permis à l'entreprise de renouer avec la rentabilité .

La valeur de marché de l'entreprise s'élève aujourd'hui à environ 87 milliards de dollars, soit plus que les 52 milliards de dollars de Ford et les 71 milliards de dollars de General Motors.

L'action de Carvana se négocie à 57,4 fois les bénéfices prévisionnels, ce qui est bien supérieur aux multiples à un chiffre de ses rivaux de Detroit.

L'action "bénéficie d'une dynamique concurrentielle grâce à l'intégration verticale et à l'échelle", a déclaré Stephanie Link, stratège en chef des investissements à la société de conseil Hightower Advisors.

il s'agit d'un "achat" à long terme et je profiterais de tout repli pour ajouter à l'histoire de la croissance séculaire à long terme et à l'expansion des parts de marché

L'action était en hausse de 9 % à 436 $ avant le marché, cherchant à prolonger sa série de gains de 10 jours. L'inclusion, annoncée par S&P Dow Jones Indices tard dans la journée de vendredi , sera effective à partir du 22 décembre et devrait stimuler les achats des fonds indiciels.

DES FONDAMENTAUX SOLIDES ET UN PUBLIC FIDÈLE

Carvana a été un titre populaire parmi les commerçants de détail, qui s'empilent souvent sur des actions à fort momentum et fortement court-circuitées.

"L'entreprise continue d'avoir un public fidèle qui croit que son modèle peut continuer à gagner des parts de marché et à améliorer sa rentabilité", a déclaré Rick Meckler, partenaire de Cherry Lane Investments, un bureau d'investissement familial.

Selon les estimations de la société d'analyse de données Ortex, la dernière hausse de l'action a coûté aux investisseurs baissiers environ 1 milliard de dollars de pertes. L'intérêt court global est proche de son niveau le plus bas depuis des années, les fondamentaux de l'entreprise s'étant renforcés. Carvana a vendu un nombre record de 155 941 unités de vente au détail au troisième trimestre, tandis que le chiffre d'affaires total a augmenté de 55 % pour atteindre 5,65 milliards de dollars, comme l'a indiqué la société en octobre.

La société pourrait dépasser son grand rival CarMax KMX.N , en termes de volumes, dans les ventes trimestrielles de voitures d'occasion d'ici le quatrième trimestre 2026, a déclaré un analyste en novembre.

"Il se peut que le prix de l'action ne connaisse pas la croissance explosive des deux dernières années... mais l'entreprise continue d'évoluer dans la bonne direction", a déclaré Chris Beauchamp, analyste en chef du marché chez IG Group.