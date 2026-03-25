L'enquête de la Fed de Dallas révèle une hausse de l'activité pétrolière et gazière au premier trimestre

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L'activité du secteur pétrolier et gazier américain dans les États producteurs clés du Texas, de la Louisiane et du Nouveau-Mexique a augmenté au premier trimestre 2026, bien que la production soit restée stable pour le moment, selon une enquête publiée par la Federal Reserve Bank of Dallas mercredi. Elle indique que les dirigeants du secteur pétrolier attendent de voir où les prix se stabiliseront au cours des six prochains mois après la volatilité et les perturbations de l'offre causées par la guerre d'Iran , mais qu'ils s'attendent à ce que l'attention portée à la sécurité énergétique s'accroisse.

Les prix doivent se maintenir pendant deux à trois mois avant que les grandes entreprises n'ajustent leurs plans, a déclaré Kunal Patel, économiste principal à la Federal Reserve Bank of Dallas, lors d'une conférence de presse.

Les coûts ont augmenté à un rythme légèrement plus rapide qu'au quatrième trimestre, ont indiqué les personnes interrogées dans le cadre de l'enquête menée entre le 11 et le 19 mars. Sur les 135 répondants, 92 étaient des sociétés d'exploration et de production et 43 des sociétés de services pétroliers, a indiqué la Fed de Dallas.

Les entreprises s'attendent à un prix du pétrole West Texas Intermediate de 74 dollars le baril à la fin de l'année 2026, selon l'enquête. Les prix du WTI se sont élevés en moyenne à 94,63 dollars au cours de la période d'enquête, a indiqué M. Patel.

Les personnes interrogées prévoient également un prix du gaz naturel Henry Hub de 3,60 dollars par MMBtu à la fin de l'année 2026.