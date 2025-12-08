L'engagement de Meta d'utiliser moins de données personnelles pour les publicités reçoit le feu vert de l'UE et évite les amendes journalières

(Des détails sont ajoutés tout au long) par Foo Yun Chee et Louise Rasmussen

La proposition de Meta

META.O d'utiliser moins de données personnelles pour la publicité ciblée dans son modèle de paiement ou de consentement qui sera déployé le mois prochain a reçu l'approbation des régulateurs de la concurrence de l'UE lundi, ce qui indique que la société ne sera pas confrontée à des amendes journalières après tout.

L'enquête Meta souligne la poursuite de la répression de l'Europe à l'égard des grandes entreprises technologiques, malgré les critiques des États-Unis, et sa volonté de régler les affaires plutôt que d'infliger de lourdes amendes, dans la mesure du possible, afin d'éviter l'escalade des tensions transatlantiques.

Le géant américain de la technologie a entamé des discussions avec la Commission européenne après avoir été condamné en avril à une amende de 200 millions d'euros (233 millions de dollars) pour avoir enfreint la loi sur les marchés numériques, qui vise à limiter le pouvoir des grandes entreprises technologiques.

L'infraction concernait Facebook et Instagram pour la période allant de novembre 2023 à novembre 2024, après quoi Meta a modifié son modèle de paiement ou de consentement afin d'utiliser moins de données personnelles pour la publicité ciblée.

L'exécutif européen a examiné les modifications pour voir si elles étaient conformes à la DMA, Meta risquant des amendes journalières allant jusqu'à 5 % de son chiffre d'affaires journalier moyen au niveau mondial s'il s'avère qu'elle est toujours en infraction avec la loi.

Les modifications portent sur la formulation, la conception et la transparence afin de rappeler aux utilisateurs les deux options. Meta n'a pas prévu d'apporter des modifications substantielles à sa proposition de novembre, malgré le risque d'amendes de l'UE, ont déclaré à Reuters des personnes ayant une connaissance directe de la question.

La Commission, qui joue le rôle d'autorité de concurrence de l'UE, a pris acte de la proposition de Meta en novembre, déclarant qu'elle surveillerait le nouveau modèle publicitaire et solliciterait des commentaires, mais qu'elle ne parlerait plus d'amendes périodiques.

"Meta donnera aux utilisateurs le choix effectif entre le partage de toutes leurs données et une publicité entièrement personnalisée, et le partage de moins de données personnelles pour une expérience avec une publicité personnalisée plus limitée", a déclaré la Commission dans un communiqué.

(1 $ = 0,8603 euro)