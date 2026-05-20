L'énergie nucléaire, Taïwan et le « Dôme d'or » de Trump : les points clés des entretiens entre Xi et Poutine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Liz Lee et Guy Faulconbridge

Mercredi, le Chinois Xi Jinping et le Russe Vladimir Poutine ont salué les progrès réalisés dans leur « partenariat global » et ont critiqué le projet « Golden Dome » du président américain Donald Trump, mais n’ont pas annoncé de percée concernant un important gazoduc.

Quelques jours seulement après avoir accueilli Trump à Pékin, Xi a réservé le même accueil à Poutine, avec une garde d'honneur et une salve d'honneur au Grand Hall du Peuple, tandis que des enfants agitaient des drapeaux chinois et russes. Les deux hommes devraient participer à une cérémonie du thé.

COMMENT LES RELATIONS CHINE-RUSSIE ONT-ELLES ÉVOLUÉ?

Après la fondation de la République populaire de Chine par Mao Zedong en 1949, le pays est devenu un allié et un partenaire subalterne de l’Union soviétique, alors leader incontesté de la hiérarchie communiste mondiale.

Malgré un antagonisme commun envers l’Occident, en particulier les États-Unis, les relations entre Moscou et Pékin se sont détériorées, conduisant à la rupture sino-soviétique de 1961. Après l’effondrement de l’Union soviétique en 1991, la Russie et la Chine ont renoué leurs liens d’amitié.

Depuis lors, le rapport de force a basculé en faveur de Pékin, la Chine s'étant imposée comme une puissance économique mondiale et un leader technologique. Depuis que la Russie a lancé son invasion de l'Ukraine en 2022, Moscou est devenue plus dépendante de la Chine sur le plan économique.

La Chine est de loin le premier partenaire commercial de la Russie, avec environ 240 milliards de dollars d'échanges, selon les chiffres russes, et elle est le premier acheteur de pétrole brut russe. La Russie est le cinquième partenaire commercial de la Chine après les États-Unis, le Japon, la Corée et le Vietnam, selon le Kremlin.

Trump a déclaré que les administrations américaines précédentes avaient commis une grave erreur en permettant à la Russie et à la Chine de s'aligner.

COMMENT COMPARER LES RÉSULTATS DES VISITES DE TRUMP ET DE POUTINE?

Le fait d'accueillir Trump et Poutine en l'espace d'une semaine souligne la puissance de Xi et de la Chine en plein essor qu'il dirige depuis 2012.

Le Kremlin a déclaré qu'il était important de se pencher sur le contenu des deux visites plutôt que sur les aspects protocolaires , ajoutant que tout n'était pas visible en surface.

Trump a quitté la Chine vendredi sans avancée majeure sur le commerce ni aide concrète de Pékin pour mettre fin à la guerre en Iran, malgré deux jours passés à couvrir d’éloges son hôte, Xi Jinping.

À l’issue des entretiens entre Poutine et Xi, une déclaration commune de 9.935 mots, qui abordait la sécurité nucléaire, Taïwan, et même les tigres de l’Amour, les pandas géants et les singes dorés à nez retroussé, a été signée parallèlement à une déclaration commune plus succincte.

Vingt autres documents, allant des normes sanitaires et de l'information publique à l'énergie nucléaire, ont été signés. À l'heure où nous écrivons ces lignes, aucun accord majeur n'a été conclu entre la Russie et la Chine.

La Russie espère alimenter son modèle phare d'IA GigaChat avec des puces de fabrication chinoise , a déclaré le directeur général de la Sberbank, German Gref, alors que les sanctions occidentales continuent de bloquer l'accès de la Russie au matériel de pointe à l'étranger.

DES PROGRÈS CONCERNANT LE NOUVEAU GAZODUC RUSSIE-CHINE PRÉVU?

Le Kremlin a déclaré qu'un accord de principe avait été conclu avec la Chine concernant leur gazoduc commun « Power of Siberia 2 » , mais que les détails clés et le calendrier de ce vaste projet devaient encore être convenus.

La Russie et la Chine sont en pourparlers depuis des années au sujet de ce gazoduc, qui acheminerait du gaz vers la Chine via la Mongolie depuis le cœur de la production gazière russe en Sibérie du Nord, alors que les questions de prix et d’autres points restent en suspens.

POUTINE ET XI ONT-ILS CRITIQUÉ TRUMP?

La Russie et la Chine ont déclaré dans une déclaration commune que les tentatives de certains pays de dominer les affaires mondiales dans l'esprit de l'ère coloniale avaient échoué, mais que le monde risquait de retomber dans la « loi de la jungle » .

Ils ont également déclaré que les projets de bouclier antimissile « Golden Dome » de Trump menaçaient la stabilité stratégique et que Washington avait fait preuve d’irresponsabilité en ne travaillant pas à la mise en place d’un accord de remplacement pour un traité nucléaire historique.