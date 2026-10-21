L'énergie, le nouveau moteur de la compétitivité européenne selon EdRAM

L'énergie est à la fois un sujet de souveraineté, de pouvoir d'achat et de compétitivité industrielle. Ce thème, déjà prépondérant avec la guerre en Ukraine, est devenu central depuis la guerre en Iran.

Tension sur les stocks et les prix du gaz en Europe

"A l'approche de l'hiver 2026, les stocks européens de gaz se situent à des niveaux particulièrement faibles au regard des dix dernières années. Des sujets de stock insuffisant peuvent se poser, notamment pour les pays d'Europe centrale et de l'Est, qui sont de très grands consommateurs. Le prix du gaz, qui évoluait généralement entre 10 et 30 euros le MWh dans les quinze années précédant la guerre en Ukraine, avait atteint 200 à 300 EUR en 2022 ; il est passé d'environ 30 à 40 EUR début 2026 à 70-80 EUR en cette fin d'année. Cette hausse pèse directement sur les marges des industriels", constate Anthony Penel, gérant actions européennes chez Edmond de Rothschild Asset Management (EdRAM).

La poche compétitivité/énergie, qui représente 27% du portefeuille, permet d'investir sur l'ensemble de la chaîne de valeur : production avec Eni, transport de gaz naturel liquéfié avec GTT, dont la technologie équipe 98% des cuves de transport, ou encore infrastructures de réseaux avec Terna, Siemens Energy et Getlink.

Pétrole et raffinage : des tensions ciblées sur les produits finis

Anthony Penel avance ensuite que le pétrole demeure une composante essentielle de l'équation énergétique : "Depuis le début de la guerre en Iran, le prix du baril s'établit autour de 100 dollars, contre 60 à 70 USD auparavant. Une progression qui, compte tenu du contexte géopolitique, reste finalement mesurée. Dans le même temps, le diesel, l'essence et les autres produits raffinés ont connu une hausse bien plus marquée que celle du pétrole brut. Les marges de raffinage atteignent aujourd'hui des niveaux particulièrement élevés, favorisant un marché davantage orienté vers les produits raffinés que vers le brut."

"L'Europe dispose de capacités de raffinage significatives. EdR SICAV Mission Europa est notamment exposé à cette thématique à travers Repsol, société énergétique espagnole présente en portefeuille. Nous avions en effet sélectionné dès la création de la stratégie cette société qui assure à l'Europe l'approvisionnement d'une partie de ses produits pétroliers grâce à ses raffineries localisées en Espagne", explique, en outre, l'expert.

L'enjeu est de disposer d'une énergie en quantité suffisante, accessible et acheminée par des réseaux robustes.