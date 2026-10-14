L'énergéticien EDF cède sa filiale d'hydrogène bas carbone Hynamics au fonds HY24

EDF a signé un accord avec le fonds d'investissement français HY24 en vue de la cession au premier semestre 2027 de sa filiale Hynamics, qui produit et commercialise de l'hydrogène bas carbone à destination des "secteurs du transport lourd et de l'industrie", selon un communiqué mercredi.

"Hy24, gestionnaire français d'actifs et le plus grand au monde spécialisé dans l'hydrogène bas carbone ainsi que ses dérivés" a "signé avec EDF Pulse Ventures, la structure de capital risque d'EDF", un "accord en vue de l'acquisition d'Hynamics", indique l'énergéticien public sans préciser le montant envisagé de la transaction.

Hynamics avait été créé en 2019 par EDF, qui expliquait alors qu'elle était destinée à installer, exploiter et assurer la maintenance de centrales de production d'hydrogène, en investissant dans les infrastructures nécessaires.

L'hydrogène dit bas carbone est produit à partir de l'électrolyse de l'eau, une technologie qui n'émet pas de CO2 lorsque l'électricité nécessaire au processus est elle-même issue de moyens de production décarbonés, précise EDF.

Hynamics anime "plusieurs projets clés en France et au Royaume-Uni", dit EDF mercredi, et sa cession à HY24 doit ouvrir "une nouvelle étape dans (son) développement, avec l'ambition de favoriser la création d'un champion français et britannique de l'hydrogène bas carbone".

"Pour réussir le passage à l'échelle en Europe, la filière doit pouvoir s'appuyer sur des acteurs industriels solides et des partenaires financiers à même de structurer les financements nécessaires à son déploiement", a estimé le co-fondateur et directeur général de HY24, Pierre-Étienne Franc, cité dans le communiqué d'EDF.

Il estime que "cet accord illustre cette dynamique de consolidation autour des projets les plus prometteurs, au service de la sécurité énergétique européenne".

HY24 a notamment pris en septembre une participation dans Onuba, le plus grand projet de production d'hydrogène renouvelable en Europe du Sud, situé en Andalousie.