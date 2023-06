L'encours du livret A et du LDDS s'élève en mai à 542,1 milliards d'euros

(AOF) - L'épargne réglementée, en ce premier semestre 2023, n'en finit pas d'accumuler des records. La collecte du Livret A et du Livret de Développement Durable et Solidaire (LDDS) a ainsi atteint, selon la Caisse des dépôts et consignations (CDC), au mois de mai dernier, 3,52 milliards d'euros portant le total sur cinq mois à 32,38 milliards d'euros, montant sans précédent depuis 2009 (première année de la série statistique tenue par la CDC). L'encours total sur les deux produits atteint 542,1 milliards d'euros à fin mai 2023.

L'encours du Livret A a atteint, à la fin du mois de mai 399,9 milliards d'euros, un niveau sans précédent dans son histoire.

La collecte du Livret A s'est élevée, en mai, à 2,47 milliards d'euros soit plus qu'en avril dernier (2,33 milliards d'euros) et qu'en mai 2022 (1,37 milliard d'euros). Le montant de la collecte est plus de deux fois supérieur à la moyenne de ces dix dernières années (1 milliard d'euros). Sur les cinq premiers mois de l'année, la collecte du Livret A a été de 24,5 milliards d'euros ce qui constitue un nouveau record. Le précédent datait de 2009 au moment de la banalisation de la distribution du Livret A (22,76 milliards d'euros).

" En règle générale, le mois de mai est poussif pour le Livret A. Quatre décollectes ont été enregistrées depuis 2009 (2009, 2010, 2014, 2015). A contrario, la plus forte collecte pour un mois de mai a été enregistrée durant la crise covid en 2020 (3,98 milliards d'euros). Jusqu'à maintenant, les résultats décevants du mois de mai s'expliquaient par la présence de jours fériés et par l'absence de versements de primes ", explique Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l'Épargne.

La collecte du mois de mai du Livret de Développement Durable et Solidaire (LDDS) a été de 1,05 milliard d'euros, contre 1,15 milliard d'euros en avril et 0,16 au mois de mai 2022. Sur les cinq premiers mois, le LDDS a enregistré un flux net de 7,87 milliards d'euros portant son encours à 142,2 milliards d'euros. En 2023, le LDDS signe ainsi son meilleur début d'année depuis 2009. Sur cinq mois, le précédent record datait de 2013 (6,21 milliards d'euros) au moment du doublement de son plafond (12 000 euros au lieu de 6 000 euros).