L'embouteilleur de Coca-Cola investit à Grigny mais supprime des postes à Clamart

( AFP / KAREN BLEIER )

L'embouteilleur français du célèbre soda, Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) France, va augmenter de 32 millions d'euros son plan de modernisation de son usine de Grigny dans l'Essonne et va supprimer des postes sur son site de Clamart, dans les Hauts-de-Seine, a-t-il annoncé jeudi.

En mai 2023, l'entité, qui produit, met en bouteille et commercialise les boissons gazeuses du géant américain en France, avait déjà annoncé un premier engagement de 114 millions d'euros pour "augmenter la capacité de stockage" de son site bâti en 1986, son plus grand sur le territoire.

Une fois les travaux finalisés, l'usine de Grigny absorbera la production d'un autre site de CCEP, celui de Clamart, le plus ancien de l'entité en France.

Le transfert des activités et de 106 postes est prévu pour fin 2025. Le site de Clamart sera alors fermé et 47 postes seront supprimés.

La direction promet de faire appel à la mobilité interne et aux départs volontaires "pour limiter les conséquences" de ce plan pour les salariés.

Ce nouvel investissement de 32 millions d'euros visera notamment à installer une ligne de production de bouteilles de verre destinées à être consignées, "la plus rapide et la plus flexible en France", promet CCEP.

Elle permettra de mettre en bouteille des boissons plates et gazeuses, dans différentes tailles de contenants, des bouteilles de 25 ou 33 centilitres disponibles dans les cafés et restaurants jusqu’à la bouteille d’un litre.

"Cet outil viendrait répondre à l’enjeu de développement d’une véritable économie circulaire des emballages dans le premier bassin de consommation français", espère l'entreprise dans un communiqué de presse.

CCEP emploie 2.500 personnes en France, et dispose de cinq usines sur le territoire. Le groupe The Coca-Cola Company est un des actionnaires de l'entité.