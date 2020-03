L'EMA valide le dépôt de la demande d'AMM introduite par Mithra pour commercialiser Estelle® en Belgique et au Luxembourg

Mithra (Euronext Bruxelles : MITRA), une société dédiée à la santé féminine, annonce aujourd'hui que l'Agence Européenne des Médicaments (EMA) a accepté le dossier de soumission réglementaire concernant la commercialisation d'Estelle® en Belgique et au Luxembourg. Estelle® est le contraceptif oral combiné (COC) candidat novateur de Mithra, composé de 15 mg d'Estetrol (E4) et de 3 mg de drospirénone (DRSP).



[...]



François Fornieri, CEO de Mithra Women's Health, commente : "Après le lancement réussi de notre anneau contraceptif Myring(TM) par Ceres Pharma en Belgique en février dernier, nous sommes ravis d'avoir franchi une nouvelle étape importante dans la potentielle commercialisation de notre pilule contraceptive Estelle® dans le BeLux au premier semestre 2021. Nous travaillons d'arrache-pied avec tous nos partenaires internationaux sur le lancement commercial d'Estelle® et sommes impatients de mettre le fruit de ces années de R&D à la disposition des femmes du monde entier."



