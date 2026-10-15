L'EMA recommande l'autorisation du médicament de Revolution contre le cancer du pancréas

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L'Agence européenne des médicaments a recommandé jeudi l'autorisation de mise sur le marché dans l'Union européenne du Rasonque, le médicament contre le cancer du pancréas de Revolution Medicines ( RVMD.O ).