L'EMA recommande l'autorisation du médicament de Revolution contre le cancer du pancréas

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
L'Agence européenne des médicaments a recommandé jeudi l'autorisation de mise sur le marché dans l'Union européenne du Rasonque, le médicament contre le cancer du pancréas de Revolution Medicines ( RVMD.O ).
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer