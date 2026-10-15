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L'EMA recommande l'autorisation du médicament de Revolution contre le cancer du pancréas
information fournie par Reuters 15/10/2026 à 15:48

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Agence européenne des médicaments a recommandé jeudi l'autorisation de mise sur le marché dans l'Union européenne du Rasonque, le médicament contre le cancer du pancréas de Revolution Medicines ( RVMD.O ).

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