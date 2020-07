Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Elysée annonce une reprise du dialogue entre Serbie et Kosovo Reuters • 10/07/2020 à 12:51









PARIS, 10 juillet (Reuters) - Le dialogue entre la Serbie et le Kosovo va reprendre dimanche en visioconférence et jeudi en présentiel à Bruxelles, a déclaré vendredi l'Elysée à l'issue d'un sommet en visioconférence sur les Balkans présidé par Emmanuel Macron et Angela Merkel. "La France et l'Allemagne ensemble ont obtenu ce matin du président (Aleksandar) Vucic et du Premier ministre (kosovar Avdullah) Hoti qu'ils reprennent le dialogue de normalisation dès dimanche en visioconférence et jeudi en présentiel à Bruxelles", a dit une source diplomatique à la présidence. Le dialogue était interrompu depuis des mois en raison notamment de la décision du Kosovo d'imposer des taxes sur les marchandises importées de Serbie. (Elizabeth Pineau, édité par Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.