L'électrique, sauf Tesla, aide le marché automobile allemand en mai

Usine Tesla de Gruenheide près de Berlin ( AFP / ODD ANDERSEN )

Le marché automobile allemand a légèrement relevé la tête en mai, tiré par les véhicules électriques, sauf pour la marque Tesla d'Elon Musk dont les ventes continuent de flancher.

Au total, 239.297 véhicules ont été immatriculés en Allemagne en mai, soit 1,2% de plus qu'un an plus tôt, a indiqué mercredi l'Agence fédérale pour l'automobile (KBA).

Le segment électrique confirme sa dynamique avec un cinquième mois consécutif de progression: les immatriculations ont bondi de près de 45% sur un an, à 43.060 unités, compensant largement les fortes baisses enregistrées sur les motorisations essence et diesel.

Le désamour envers les voitures de la marque Tesla s'est poursuivi, avec une chute de 36% sur un an, à 1.210 unités. En cumul depuis janvier, le recul sur un an est de 58%.

Outre une gamme vieillissante qui attire moins les acheteurs potentiels, ces derniers font aussi payer depuis janvier au patron de Tesla, Elon Musk, son engagement auprès de Donald Trump.

Le fantasque patron ayant désormais mis fin à ses fonctions de conseiller auprès du président républicain, reste à voir si ce revirement influencera le marché.

Le recul de Tesla continue de faire les affaires du leader BYD : le constructeur chinois a immatriculé 1.857 voitures en mai, soit plus de sept fois plus qu'un an plus tôt.

Malgré le rebond de mai, le marché automobile allemand reste fragile: depuis janvier, les immatriculations sont en baisse de 2,4% sur un an, et demeurent 28% en dessous des niveaux d'avant la crise du Covid, selon EY.

Le boom du segment électrique n'est cependant pas prêt de s'éteindre : le gouvernement de Friedrich Merz a décidé mercredi de mesures pour "promouvoir de manière ciblée la mobilité électrique", selon Lars Klingbeil, ministre des Finances social-démocrate et vice-chancelier.

Il a cité le développement des infrastructures de recharge, du "leasing social" pour favoriser l'achat de véhicules électriques par les entreprises, déjà très dynamique.

D'autres "incitations" visant les particuliers vont suivre, a-t-il promis.

Fin 2023, la suppression brutale de la prime à l'achat de voitures électriques avait entraîné un effondrement des ventes lors de l'année suivante.