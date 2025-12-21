L'électricité est rétablie pour environ 95 000 clients après une panne majeure à San Francisco

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour tout au long de la journée avec une déclaration de PG&E)

L'électricité a été rétablie pour environ 95 000 clients à San Francisco après qu'une grande partie de la ville a été touchée par une panne samedi, selon le département de gestion des urgences de la ville et la principale compagnie d'électricité de la ville, Pacific Gas and Electric Company.

La panne a touché environ 130 000 habitants de cette ville californienne d'environ 800 000 habitants, Pacific Gas and Electric Company <PCG.Nampgt a indiqué.

"Les équipes ont rétabli environ 95 000 clients à 23 heures samedi et environ 35 000 personnes restent privées de service électrique", a déclaré PG&E, ajoutant qu'il n'y avait eu aucun blessé parmi les travailleurs ou les membres du public.

La panne a provoqué des embouteillages et contraint certaines entreprises à fermer temporairement.

"Une importante panne d'électricité touche San Francisco - n'appelez le 9-1-1 que pour les urgences vitales, évitez les déplacements non essentiels, considérez les feux de circulation en panne comme des arrêts à quatre voies, gardez les portes des réfrigérateurs et des congélateurs fermées, et éteignez les gros appareils pour éviter les surtensions", a publié le département de gestion des urgences de San Francisco sur les médias sociaux plus tôt dans la journée.