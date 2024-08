L'EIA anticipe une hausse de la production mondiale de pétrole hors OPEP+

(AOF) - Dans son rapport du mois d'août "Short-Term Energy Outlook" (STEO, perspectives énergétiques à court terme), l'Agence d'information sur l'énergie (EIA), prévoit que la consommation mondiale de combustibles liquides augmentera de 1,1 million de barils par jour (b/j) en 2024 et de 1,6 million b/j en 2025, contre 1,8 million b/j dans son rapport STEO précédent.

L'agence a réduit ses prévisions de croissance de la consommation de pétrole en Chine pour 2024 et 2025, "en raison du ralentissement de l'activité économique ainsi que des statistiques mensuelles mises à jour montrant une baisse de la demande de diesel, des importations de pétrole brut et des opérations de raffinerie de pétrole brut en Chine".

"Nous prévoyons maintenant que la consommation de pétrole et de combustibles liquides augmentera en Chine d'environ 0,3 million b/j en 2024 et 2025, ce qui serait inférieur au taux de croissance moyen de 0,5 million b/j en 2015-2019.

Bien que les réductions de l'OPEP+ (Organisation des pays exportateurs de pétrole) limitent la croissance de la production mondiale de pétrole, l'EIA prévoit que la croissance en dehors des pays de l'OPEP+ restera forte.

Ainsi, l'agence s'attend à ce que la production mondiale de pétrole et d'autres combustibles liquides augmentera de 0,6 million b/j en 2024, soit le résultat net d'une baisse de 1,3 million b/j des pays OPEP+ et d'une hausse de plus de 1,8 million b/j des pays non membres de l'OPEP+, grâce notamment à la croissance aux États-Unis, au Canada, en Guyane et au Brésil.