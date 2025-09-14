 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
L'Égypte signe des accords de prospection pétrolière et gazière d'une valeur de plus de 121 millions de dollars
information fournie par Reuters 14/09/2025 à 16:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails)

L'Égypte a signé trois accords d'investissement d'une valeur de plus de 121 millions de dollars pour l'exploration pétrolière et gazière dans le désert occidental, le golfe de Suez et le nord du Sinaï, a déclaré dimanche le ministère égyptien du pétrole.

Les accords ont été signés avec Parenco Egypt, Dragon Oil, basée à Dubaï, et Apache, pour environ 46 millions de dollars, 40,5 millions de dollars et 35 millions de dollars respectivement.

Le premier accord vise à réattribuer la zone offshore du Nord-Sinaï à Parenco Egypt, avec des investissements pour le forage de trois puits. Parenco Egypt est une filiale de la société Egypt Kuwait Holding (EKH).

L'accord avec Dragon Oil porte également sur trois puits, tandis que l'accord d'Apache pour le désert occidental comprendra cinq nouvelles zones d'exploration, avec le forage de 14 puits.

