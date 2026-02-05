L'effondrement du bitcoin ébranle les entreprises qui ont suivi le mouvement d'accumulation de crypto-monnaies

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les politiques de Trump ont initialement stimulé les investissements dans les crypto-monnaies, qui sont maintenant confrontés à la pression des changements de la Fed

*

Les actions de Strategy s'effondrent, ce qui a un impact sur les prévisions de bénéfices pour 2025

*

Les actions de la Smarter Web Company chutent de près de 18 %, rejoignant ainsi d'autres entreprises de cryptographie en difficulté

par Hannah Lang

Les turbulences sur le marché des crypto-monnaies entraînent une baisse des actions des entreprises qui détiennent des bitcoin s et d'autres actifs numériques dans leurs bilans, ce qui suscite des inquiétudes quant à d'éventuelles tensions plus larges dans le secteur.

Le nombre de sociétés cotées en bourse qui investissent dans les crypto-monnaies dans l'espoir qu'elles s'apprécient a explosé l'année dernière.

Nombre d'entre elles ont été soutenues par la position favorable aux crypto-monnaies du président américain Donald Trump et inspirées par le succès fulgurant de la société Strategy MSTR.O du milliardaire Michael Saylor, qui était à l'origine la société de logiciels MicroStrategy et a commencé à acheter et à détenir des bitcoins en 2020.

Toutefois, les inquiétudes concernant les valorisations des entreprises d'intelligence artificielle et l'incertitude quant à la trajectoire des baisses de taux de la Réserve fédérale américaine pèsent sur les actifs à risque, poussant le bitcoin à son plus bas niveau depuis novembre 2024 et faisant vaciller de nombreuses sociétés de "trésorerie d'actifs numériques" (digital asset treasury ou DAT).

Les actions de Strategy, la plus connue de ces acheteurs de bitcoins, sont passées de 457 dollars en juillet à 111,27 dollars jeudi, leur plus bas niveau depuis août 2024. Les dernières transactions de Strategy ont baissé de plus de 11 % sur la journée.

Strategy n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

En décembre, Strategy a réduit ses prévisions de bénéfices pour 2025 , citant la faiblesse du bitcoin, et a annoncé des plans pour créer une réserve afin de soutenir les paiements de dividendes. La société a déclaré qu'elle s'attendait à réaliser un résultat compris entre un bénéfice de 6,3 milliards de dollars et une perte de 5,5 milliards de dollars pour l'ensemble de l'année, alors qu'elle prévoyait auparavant un bénéfice net de 24 milliards de dollars.

Les actions de la société britannique Smarter Web Company

SWC.L , une autre acheteuse de bitcoins, ont également été durement touchées jeudi, avec une baisse de près de 18 %. Les acheteurs de bitcoins rivaux, Nakamoto Inc NAKA.O et le japonais Metaplanet 3350.T , ont chuté respectivement de près de 9 % et de plus de 7 %.

Le bitcoin a perdu près de 20 % depuis le début de l'année, la pression de la vente s'intensifiant après la nomination par Trump de Kevin Warsh comme prochain président de la Fed, ce qui, selon les analystes, pourrait conduire à une réduction du bilan de la Fed - ce qui est négatif pour les actifs à risque tels que les crypto-monnaies.

Le bitcoin a effacé tous ses gains depuis l'élection de M. Trump, qui s'est engagé pendant la campagne électorale à revoir les politiques relatives aux actifs numériques. La plus grande crypto-monnaie du monde s'échangeait pour la dernière fois à 67 651 dollars.

"Alors que le bitcoin continue de glisser sous la barrière psychologique des 70 000 dollars, il est clair que le marché des crypto-monnaies est maintenant en mode capitulation totale", a déclaré Nic Puckrin, analyste en investissement et cofondateur de la plateforme d'analyse des crypto-monnaies Coin Bureau.

"Si l'on se fie aux cycles précédents, il ne s'agit plus d'une correction à court terme, mais plutôt d'une transition... qui prend généralement des mois, et non des semaines."

LES ENTREPRISES QUI STOCKENT D'AUTRES JETONS GLISSENT ÉGALEMENT

Alors que les investisseurs institutionnels peuvent acheter des jetons directement, les DAT offrent la possibilité de démultiplier les rendements et permettent aux investisseurs plus prudents de s'exposer aux crypto-monnaies par l'intermédiaire d'entreprises publiques réglementées.

Néanmoins, une pression soutenue sur les actions des sociétés de trésorerie cryptographiques pourrait compliquer la capacité de ces entreprises à lever des capitaux supplémentaires pour acheter davantage de jetons cryptographiques, ce qui constitue l'essentiel de leur modèle commercial.

De nombreux dirigeants de ces sociétés affirment que leur succès dépendra de leur capacité à prendre des décisions d'investissement intelligentes et cherchent de nouveaux moyens d'augmenter la valeur actionnariale, a rapporté Reuters précédemment.

Les entreprises qui stockent d'autres jetons cryptographiques étaient également en baisse jeudi. Alt5 Sigma, une société qui a annoncé l'année dernière qu'elle stockerait le jeton WLFI de la famille Trump, était en baisse de 8,4%. SharpLink Gaming, qui détient de l'éther, était en baisse de 8 %, tandis que Forward Industries, qui détient du solana , était en baisse de près de 6 %.