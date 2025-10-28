 Aller au contenu principal
L’Efama formule de nouvelles recommandations pour la « consolidated tape » actions et ETF
information fournie par Agefi Asset Management  28/10/2025 à 08:00

L’association européenne des gestionnaires d’actifs (Efama), le lobby européen des teneurs de marchés (Epta) et la société Adamantia ont écrit à l’Autorité européenne des marchés financiers (Esma) et à la Commission européenne au sujet du développement de l a future base de données consolidée ( consolidated tape ) pour la cotation des actions européennes et fonds indiciels cotés.

Les cosignataires disent avoir identifié « des lacunes importantes » dans le cadre de la mise en œuvre de cette base et émettent cinq recommandations visant à l’améliorer.

Le premier point concerne le régime de transparence pré-négociation (pre-trade). Pour avoir la visibilité la plus claire possible, l’Efama, l’Epta et Adamantia souhaitent que la visibilité des ordres pré-négociation ne soit pas limitée aux cotations top-of-book , à savoir les meilleures offres et demandes comme le requiert le règlement européen des marchés d’instruments financiers MiFIR.

« Etendre la profondeur du carnet d’ordres —?c’est-à-dire rendre accessibles plusieurs niveaux de prix au-delà du premier —?permettrait aux utilisateurs de la base d’obtenir une image bien plus riche de l’offre et de la demande. Cela favoriserait de meilleures décisions d’exécution, une réduction des écarts de prix (spreads), et une plus grande liquidité sur les marchés secondaires » , arguent-ils, réclamant au moins cinq volumes de prix.

Les cosignataires plaident également l’inclusion des identifiants des plateformes dans les données pré-négociation pour les cinq meilleures demandes et offres à travers l’UE. Ce, afin que les investisseurs sachent où les transactions ont lieu et d’où proviennent les cotations pour évaluer la fiabilité des prix.

L’Efama, l’Epta et Adamantia poussent en outre pour l’inclusion obligatoire des données des produits indiciels cotés sur les matières premières ( exchange-traded commodities ou ETC) et des titres de créances cotés ( exchange-traded notes ou ETN) dans la base de données.

Participation générale

Par ailleurs, les trois organisations demandent à ce que toutes les plateformes puissent contribuer à la consolidated tape, et à l’Esma de ne pas exclure par défaut celles de petite taille. « En participant à la base, les petites plateformes peuvent accroître leur visibilité et susciter davantage d’intérêt autour de leurs pools de liquidité de niche, de leurs bases d’investisseurs locaux ou de leurs types d’ordres uniques qui ne sont pas visibles sur les grandes plateformes », soulignent-ils.

Enfin, les cosignataires de la lettre ont réitéré leur demande de gouvernance solide pour la consolidated tape européenne sur les actions et les ETF. Ils réclament l’implication des différentes communautés d’utilisateurs de la base de données et demandent que leur soit attribué un droit de veto pour s’opposer à certaines caractéristiques relatives à la base.

Adrien Paredes-Vanheule

