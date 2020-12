L' Efama est aussi en faveur d' une réglementation des fournisseurs de notations ESG

(NEWSManagers.com) - L' Efama se joint à l'appel des autorités françaises et néerlandaises des marchés financiers en faveur d'une réglementation européenne des données, de la recherche et des notations ESG.

" (...) Étant donné le manque d'informations publiques disponibles, les gestionnaires d'actifs sont fortement tributaires des informations fournies par des fournisseurs de données, de recherche et de notations ESG, ce qui entraîne des coûts élevés et suscite de nombreuses questions " , note Giorgio Botta, conseiller en politique réglementaire de l'association européenne de la gestion d'actifs.

Les membres de l' Efama observent notamment une concentration croissante sur le marché des informations ESG, en partie liée aux fusions et à l'augmentation des coûts des données ESG. " Cette hausse du coût des données ESG est particulièrement préjudiciable aux petites sociétés qui ont moins de ressources et de pouvoir de négociation, et aux investisseurs finaux qui, en fin de compte, paient la facture " , indique un communiqué diffusé vendredi 18 décembre.

L' Efama note aussi que les données et les études ESG des prestataires sont souvent incohérentes, et que les notations peuvent varier considérablement d'un fournisseur à l'autre. " Cela limite la fiabilité, la comparabilité et l'utilité des informations fournies et expose les investisseurs au risque d'écoblanchiment " , prévient l' association.

De plus, les méthodologies utilisées par les fournisseurs tiers pour recueillir et traiter les données manquent de transparence.

Pour améliorer la qualité de la recherche et des notations, et éviter les analyses factuelles incorrectes et les conclusions trompeuses ou erronées, l' Efama estime enfin que les prestataires tiers devraient intensifier leur dialogue avec les entreprises notées.