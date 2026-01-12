L'édito de Ron Bousso : les compagnies pétrolières mettent à mal le rêve vénézuélien de M. Trump

Des barils de pétrole sur un sol de billets de 100 dollars (Crédits: Adobe Stock)

par Ron Bousso

Les grandes compagnies pétrolières ont injecté une forte dose de réalisme dans le projet du président américain Donald Trump d'investir rapidement des milliards au Venezuela, soulignant les exigences complexes en matière de sécurité, de commerce et de droit pour revitaliser l'industrie pétrolière en ruine du pays.

À première vue, la réunion télévisée de vendredi à la Maison Blanche avec les dirigeants des principaux producteurs de pétrole américains et européens a été une victoire pour le président américain. Elle a projeté un sentiment d'urgence, moins d'une semaine après l'éviction du président vénézuélien Nicolas Maduro, et M. Trump a reçu de nombreux éloges de la part des dirigeants présents autour de la table.

Mais la réunion était loin d'être un soutien retentissant aux ambitions de M. Trump de voir les géants de l'énergie verser 100 milliards de dollars dans l'industrie pétrolière vénézuélienne, augmentant ainsi de manière spectaculaire sa production actuelle d'environ 900 000 barils par jour.

En effet, Darren Woods, directeur général d'Exxon Mobil XOM.N , a affirmé que le pays latino-américain était actuellement "ininvestissable" d'un point de vue commercial et juridique.

Cela peut sembler une évidence. Le Venezuela fait l'objet de sanctions américaines sévères depuis près d'une décennie et son économie a souffert de décennies de corruption et de mauvaise gestion.

Pour changer cette réalité, il faudrait prendre plusieurs mesures importantes, à commencer par la mise en place d'un gouvernement capable de garantir la sécurité sur le terrain et d'assurer la stabilité économique et la confiance budgétaire. Tout cela pourrait prendre des mois, voire des années.

Besoin de rapidité

Néanmoins, l'administration Trump agit rapidement.

Washington travaille à la levée de certaines sanctions contre Caracas, a déclaré le secrétaire au Trésor Scott Bessent à Reuters samedi, ce qui contribuerait à stabiliser l'économie et à faciliter la vente du pétrole vénézuélien, fournissant au pays des liquidités dont il a cruellement besoin.

Toutefois, d'autres sanctions devraient être levées pour permettre aux compagnies pétrolières de s'engager avec la compagnie pétrolière nationale PDVSA et aux principaux fournisseurs de services pétroliers tels que SLB SLB.N et Halliburton HAL.N d'apporter des équipements de forage essentiels, a déclaré Carlos Bellorin, analyste à la société de conseil Welligence.

La suppression de ces restrictions pourrait aider à débloquer les investissements dans les barils "à faible rendement", y compris les capitaux pour relancer les têtes de puits qui ont été abandonnées ces dernières années et revitaliser l'infrastructure de base, des pipelines aux installations portuaires.

Chevron CVX.N , la seule société américaine opérant actuellement au Venezuela sous une licence spéciale, pourrait augmenter sa production de 50 % en deux ans, à partir des niveaux actuels d'environ 240 000 bpj, en améliorant l'équipement déjà en place, a déclaré son vice-président Mark Nelson à M. Trump vendredi.

En outre, la société pétrolière espagnole Repsol REP.MC pourrait tripler sa production de 45 000 bpj d'ici deux à trois ans, a déclaré son directeur général Josu Jon Imaz lors de la réunion.

Récupérer de l'argent

Mais nous parlons ici de chiffres relativement modestes, probablement d'une augmentation de la production de 200 000 bpj au cours de l'année prochaine, et d'autres obstacles subsistent.

La plupart des grandes compagnies pétrolières internationales présentes à la réunion de la Maison Blanche ont une longue histoire au Venezuela, ce qui signifie qu'elles se sont toutes brûlé les doigts. Deux vagues de nationalisation de l'industrie pétrolière dans les années 1970 et 2000 ont contraint nombre d'entre elles à se retirer précipitamment du pays, laissant derrière elles d'énormes pertes qu'elles n'ont pas encore récupérées.

"Les prestataires de services pétroliers pourraient hésiter à engager des ressources au Venezuela parce qu'on leur doit encore des sommes colossales. Le Venezuela devrait donc s'engager à payer cette dette aux fournisseurs de services pétroliers afin de les faire revenir", a déclaré M. Bellorin de Welligence.

Mais M. Trump semble suggérer le contraire.

Lorsque le directeur général de ConocoPhillips COP.N , Ryan Lance, a déclaré que son entreprise devait encore recouvrer environ 12 milliards de dollars à la suite de la nationalisation de ses actifs en 2007, M. Trump a proposé que Conoco puisse effacer la dette malgré des années de lutte contre Caracas devant les tribunaux internationaux.

M. Lance a proposé de faire appel à la Banque américaine d'import-export (EXIM) pour restructurer la dette du Venezuela envers les entreprises, ce que M. Trump a semblé rejeter.

Sortir le pétrole

À long terme, le déblocage de la production vénézuélienne, qui a dépassé les 3,5 millions de bpj lors de son récent pic dans les années 1990, nécessitera des changements fondamentaux dans les lois régissant le secteur des hydrocarbures du pays.

Pour commencer, le Venezuela pourrait revoir les exigences relatives à la participation obligatoire de l'État dans les coentreprises en amont, qui s'élève à plus de 50 %. Caracas pourrait également réduire les taux de redevance et d'impôt sur le revenu de l'industrie pétrolière, qui sont respectivement de 30 % et 50 %, et modifier le monopole de PDVSA sur la commercialisation du pétrole, selon M. Bellorin.

Dans le sous-sol, la qualité du pétrole vénézuélien continue de susciter des interrogations . Bien que le pays s'enorgueillisse de posséder les plus grandes réserves prouvées au monde, la plupart de celles-ci sont classées dans la catégorie du pétrole lourd, dont l'extraction est généralement plus coûteuse que celle des autres qualités. De plus, une grande partie des réserves vénézuéliennes est détenue par des coentreprises avec des entreprises chinoises et russes.

Pour attirer des investissements substantiels de la part d'entreprises internationales qui ont une obligation fiduciaire envers les actionnaires, des changements financiers et juridiques substantiels seraient nécessaires.

Les engagements verbaux de M. Trump ne suffiront très probablement pas à inciter les entreprises à détourner des milliards de dollars vers le Venezuela. L'industrie a besoin de certitudes à long terme.

"Nous avons une perspective à très long terme", a déclaré M. Woods d'Exxon. "Les investissements que nous réalisons s'étendent sur des décennies et des décennies. Nous n'abordons donc aucune opportunité avec une vision à court terme"

Échec et mat

Les compagnies pétrolières américaines jettent peut-être un pavé dans la mare des ambitions de M. Trump, mais les dirigeants du secteur de l'énergie se trouvent dans une situation délicate. Tout signe de réticence à investir au Venezuela risque de susciter l'ire de M. Trump.

Et la Maison-Blanche a montré qu'elle était prête à jouer les durs lorsqu'elle estimait que les actions des entreprises américaines n'étaient pas conformes à ses intérêts. Il suffit de regarder les attaques contre les cabinets d'avocats et les récentes menaces de limiter la capacité des entreprises de défense à reverser des liquidités aux actionnaires.

Dans ce contexte, les conseils d'administration des entreprises énergétiques pourraient estimer qu'il vaut la peine d'injecter une modeste somme d'argent au Venezuela, même si ce n'est pas le meilleur choix sur le papier, compte tenu des représailles potentielles de l'administration dans le cas contraire.

Mais même si le Venezuela connaît un regain d'activité au cours des prochaines années, conduisant à une augmentation modérée de la production pétrolière du pays et des ventes sur le marché libre, cela ne suffira probablement pas à rendre à l'industrie pétrolière vénézuélienne sa grandeur d'antan.

Pour cela, il faudra des actions concrètes, et non des promesses.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.)