L'édito de McGeever / les petites capitalisations sont les grandes gagnantes de l'IA, mais pour combien de temps encore ?

par Jamie McGeever

Bon nombre des grands gagnants de la vague actuelle d'engouement pour l'IA, qui propulse Wall Street vers de nouveaux sommets, ne sont pas les géants de l'informatique pesant plusieurs milliers de milliards de dollars, mais les petites capitalisations. La question est désormais de savoir si cela peut durer.

Microsoft MSFT.O , Amazon AMZN.O , Alphabet GOOGL.O , Nvidia NVDA.O et d'autres géants de l'IA en tête du Nasdaq .IXIC et du S&P 500 .SPX continuent de faire la une alors que leurs valorisations atteignent des sommets toujours plus stratosphériques, les investisseurs attendant également avec impatience les introductions en bourse d'Anthropic et d'OpenAI évaluées à des milliers de milliards de dollars .

Mais au milieu de tout cela, les entreprises dont la capitalisation boursière est inférieure à 2 milliards de dollars ont connu une remontée discrète. L'indice de référence des petites capitalisations , le Russell 2000 .RUT , a progressé de 17 % cette année, surpassant la hausse de 10 % du S&P 500 .SPX .

Bien sûr, il y a eu quelques exceptions notables. Le géant du cloud computing Oracle ORCL.N , dont la capitalisation boursière s'élève à 700 milliards de dollars, a vu sa capitalisation boursière presque doubler en moins de deux mois, tandis que celle du fabricant d'ordinateurs Dell DELL.N , dont la capitalisation boursière s'élève à 300 milliards de dollars, a doublé en moins de deux semaines.

Mais dans l'ensemble, ce sont les petites capitalisations qui ont dominé cette année, principalement portées par deux secteurs: la technologie et l'énergie. Les indices des petites capitalisations dans ces domaines ont largement surperformé leurs homologues des mégacapitalisations, pourtant plus médiatisés.

PETITS MAIS PUISSANTS

Du côté de l'énergie, l'indice S&P 500 .SPNY a enregistré une hausse impressionnante de 27 % depuis le début de l'année, mais l'indice Russell 2000 équivalent .R2ICBEN a progressé de 34 %. Depuis le 27 février, veille du début de la guerre en Iran , l'indice Russell 2000 Energy a bondi de 13 %, tandis que son homologue du S&P 500 n'a augmenté que de 2 %.

De nombreuses petites entreprises sont mieux placées pour tirer parti d'une flambée des prix de l'énergie que leurs homologues de plus grande taille. En effet, une part plus importante de leurs coûtstend à être fixe, de sorte qu'une hausse des prix du pétrole se traduira plus facilement par une augmentation des flux de trésorerie. Bien que les prix du brut LCOc1 aient reculé par rapport à leurs sommets, ils restent supérieurs de 30 à 35 % à leur niveau du 27février.

La surperformance des petites capitalisations a été encore plus marquée dans le secteur technologique. L'indice technologique Russell 2000 a progressé de 45 % cette année, contre une hausse de 25 % pour l'indice technologique S&P 500, cette surperformance s'étant principalement produite au cours des deux derniers mois. Depuis que les marchés boursiers américains ont atteint leur plus bas niveau le 30 mars, les actions technologiques à petite capitalisation ont enregistré une hausse spectaculaire de 70 %, tandis que l'indice technologique des grandes capitalisations n'a progressé que de 45 %.

Comment expliquer cela? Les petites capitalisations semblent tirer davantage profit de l'essor des dépenses d'investissement dans l'IA que beaucoup ne l'avaient prévu.

Le secteur technologique ne représente certes qu'environ 16 % de l'indice des petites capitalisations – contre près de 40 % pour les “Magnificent Seven” au sein du S&P 500 –, mais bon nombre de ces petites entreprises sont considérées comme faisant partie du segment physique des “pioches et pelles” du déploiement de l'IA.

Et le déluge de dépenses d'investissement des hyperscalers – estimé à environ 800 milliards de dollars cette année – se répercute à travers l'écosystème de l'IA vers des domaines où bon nombre de ces acteurs sont actifs, tels que l'équipement, l'énergie et les tests d'IA.

En effet, les actions de plus d'une douzaine de petites entreprises de semi-conducteurs ont progressé de plus de 100 % cette année, note Keith Lerner, directeur des investissements chez Truist Advisory Services.

“Cela souligne à quel point cette demande a été forte et généralisée”, déclare M. Lerner. “Quant à savoir si cela peut durer... le potentiel de hausse demeure, en particulier si le marché haussier se maintient et si le cycle de bénéfices tiré par l'IA continue de s'étendre.”

PETITES ENTREPRISES, GRANDS RISQUES

Les petites capitalisations doivent toutefois faire face à de nombreux défis.

Pour commencer, les entreprises dont le bilan est plus modeste, la notation de crédit plus faible et la capitalisation boursière plus réduite sont plus exposées à la hausse des taux d'intérêt que les grandes entreprises.

Pour l'instant, la hausse des rendements des bons du Trésor sur l'ensemble de la courbe des échéances depuis le début de la guerre en Iran a été compensée par la hausse des cours boursiers et la réduction des écarts de crédit. En effet, l'indice des conditions financières américainesde Goldman Sachs se situe à son plus bas niveau depuis plus de quatre ans, en grande partie grâce à l'essor des marchés boursiers.

Mais l'inflation grimpe lentement, avec des taux annuels globaux approchant les 4 %, ce qui signifie que les coûts d'emprunt pourraient continuer à augmenter. À un moment donné, cela devrait freiner la flambée des actions, resserrer les conditions financières et exercer une pression disproportionnée sur les petites entreprises fortement endettées.

Tout ralentissement des dépenses d'investissement dans l'IA pourrait également constituer un double coup dur, touchant directement de nombreuses petites entreprises technologiques et se traduisant par un ralentissement de la croissance globale.

Et si le conflit avec l'Iran trouve une issue, les prix de l'énergie pourraient baisser d'ici la fin de l'année, effaçant l'essor dont ont bénéficié les petites entreprises du secteur de l'énergie.

L'enquête de Bank of America auprès des gestionnaires de fonds a montré que la conviction dans la reprise des petites capitalisations pourrait s'estomper. Au total, 54 % des personnes interrogées s'attendent désormais à ce que les actions des grandes capitalisations surperforment celles des petites capitalisations, un niveau jamais atteint depuis juin 2022.

Les petites capitalisations connaissent une bonne passe. La question de savoir si elles ont l'endurance nécessaire pour la prolonger reste ouverte.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.)