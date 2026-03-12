L'édito de McGeever : la guerre contre l'Iran est un "TACO" de trop

par Jamie McGeever

La stratégie d'investissement "Trump se dégonfle toujours" - acheter des actions en baisse, en supposant que le président américain finira par revenir sur ses politiques les plus extrêmes - a, la plupart du temps, été rentable. Mais la guerre en Iran pourrait changer la donne.

L'attaque conjointe des États-Unis et d'Israël contre l'Iran le 28 février a déclenché une guerre au Moyen-Orient, provoquant le plus grand choc énergétique depuis les années 1970 et une volatilité record du pétrole et du gaz.

Jusqu'à présent, les actions américaines sont restées remarquablement calmes, probablement en partie parce que l'on suppose que Trump se retirera si nécessaire. Depuis le 28 février, les actions européennes, asiatiques et émergentes ont perdu de 4 à 7 %. Le S&P 500 .SPX est en baisse de 1 % et le Nasdaq en hausse de 0,5 %.

Mais ce conflit est peut-être un "TACO" de trop.

Même si Trump devait déclarer la fin de la guerre demain, les dommages causés ne pourront pas être rapidement inversés, et encore moins par lui.

Les capacités de production et de raffinage de pétrole réduites à néant, les infrastructures bombardées et le bouleversement des flux énergétiques mondiaux ne peuvent être réparés d'un simple trait de plume - ou d'un post de Truth Social. Il faudra des mois, voire des années, pour que tout redevienne comme avant la guerre.

De même, l'augmentation sans précédent du coût du transport maritime au départ du Moyen-Orient et de l'assurance des navires dans la région ne reviendra probablement pas de sitôt à des niveaux "normaux", même après la fin officielle des hostilités.

"Si les marchés financiers mondiaux ont réussi à se débarrasser de la volatilité et de l'incertitude causées par les politiques mercuriales de Trump, les ramifications économiques et géopolitiques de la guerre en Iran risquent de s'avérer bien plus conséquentes", estime Eswar Prasad, professeur d'économie à l'université Cornell.

C'est la première fois que le détroit d'Ormuz - voie d'eau vitale par laquelle transite 20 % de l'énergie consommée quotidiennement dans le monde - est effectivement fermé. Aucun conflit antérieur dans la région, y compris la guerre Iran-Irak des années 1980, la première guerre du Golfe au début des années 1990 ou la guerre d'Irak des années 2000, n'a pratiquement immobilisé les pétroliers.

Même dans le scénario optimiste du marché, où les États-Unis mettent fin rapidement à leurs attaques, une instabilité qui échappe presque entièrement au contrôle de Trump subsisterait probablement. Et qui sait combien de temps cela pourrait durer, ou jusqu'à quel point cela pourrait empirer.

LE MANUEL DE JEU "TACO"

La stratégie économique et géopolitique de Trump au cours de son second mandat a consisté à repousser les limites des normes, règles et protocoles acceptés jusqu'au point de rupture - ou parfois au-delà - puis à attendre et à évaluer les retombées sur le marché. Si les investisseurs clignent à peine des yeux, c'est le feu vert pour continuer, voire accélérer. Si les marchés s'effondrent, Trump s'éloigne du bord du gouffre.

Depuis son retour à la Maison-Blanche il y a 14 mois, Donald Trump a mis à mal l'alliance de 80 ans entre l'Amérique et l'Europe, mis en péril l'existence de l'Otan, menacé d'annexer le Groenland et le Canada, destitué le président du Venezuela et menacé de limoger le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell.

À des degrés divers, les marchés ont vacillé en réponse à chacun de ces épisodes, obligeant Trump à atténuer sa rhétorique. C'est ce qui a donné naissance à ce que l'on appelle le " TACO trade."

Malgré le tumulte géopolitique de l'année dernière, les actions américaines ont continué à s'apprécier, la volatilité est restée généralement modérée et les primes de risquesont restées relativement bien contenues.

Le plus grand "TACO" de tous - du moins jusqu'à présent - a tourné autour des tarifs du "Liberation Day" en avril dernier. Après que des milliers de milliards de dollars ont été effacés des marchés boursiers américains en quelques jours, Donald Trump a fait marche arrière sur les droits de douane les plus punitifs.

Mais le conflit actuel au Moyen-Orient est différent et potentiellement plus risqué que tout ce qui a été observé au cours des dernières décennies. Si les investisseurs recherchent un précédent historique, le choc pétrolier de 1973-1974 peut être un guide utile en termes d'impact économique durable.

Il est peu probable que les prix du pétrole LCOc1 quadruplent comme ils l'ont fait à l'époque, surtout maintenant que les États-Unis sont le plus grand producteur et exportateur d'énergie au monde. Mais il ne faut pas oublier que, bien que l'embargo pétrolier de l'OPEP n'ait duré que six mois, l'inflation qu'il a engendrée a hanté les États-Unis et d'autres économies industrialisées pendant le reste de la décennie et jusque dans les années 1980.

Une hausse persistante des prix de l'énergie et une perturbation des chaînes d'approvisionnement mondiales pourraient facilement allumer la mèche de la stagflation. Les investisseurs pourraient commencer à se demander si Trump ne peut pas soulager cette crise, même s'il se retire."

