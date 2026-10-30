L'édito de Bousso / La prudence des grandes compagnies pétrolières en matière de dépenses en dit plus long que leurs bénéfices

Les géants pétroliers engrangent des bénéfices exceptionnels, proches de niveaux records, grâce à la guerre contre l'Iran qui dure depuis huit mois , mais la réticence des producteurs d'énergie occidentaux à augmenter leurs dépenses révèle des doutes persistants quant aux perspectives à long terme du secteur.

BP BP.L , Chevron CVX.N , Exxon Mobil XOM.N , Shell SHEL.L et TotalEnergies TTEF.PA ont déclaré des bénéfices nets cumulés de 56 milliards de dollars au troisième trimestre, portés par la flambée des prix du pétrole et du gaz , des marges de raffinage record et de solides résultats commerciaux.

BP a enregistré son bénéfice trimestriel le plus élevé de son histoire , soit 8,5 milliards de dollars, les résultats de son activité de raffinage ayant été multipliés par dix par rapport à l'année précédente. Pour les autres grands groupes, ce trimestre a généralement été le deuxième plus performant de leur histoire, juste derrière les gains exceptionnels enregistrés à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022.

Les conditions de marché restent incroyablement favorables. Le Brent LCOc1 a bondi d'environ 60 % pour atteindre 114 dollars le baril depuis le début du conflit avec l'Iran le 28 février, tandis que les prix de référence du gaz naturel en Europe ont grimpé à leurs plus hauts niveaux depuis fin 2022. Les prix du diesel, quant à eux, restent proches du record historique atteint en septembre, à plus de 200 dollars le baril, alors que les marchés des carburants continuent de faire face à des arrêts de raffineries et à des perturbations des flux commerciaux.

Pourtant, les géants pétroliers se sont jusqu'à présent abstenus de réaliser de nouvelles dépenses importantes, ce qui suggère qu'ils ne considèrent pas les conditions actuelles du marché comme la preuve d'une amélioration des perspectives à long terme du secteur.

UNE AUBAINE INATTENDUE

En début d'année, le secteur de l'énergie se préparait à une surabondance imminente de l'offre. De nombreuses entreprises réduisaient leurs plans de dépenses, gelaient les embauches et intensifiaient leurs programmes de réduction des coûts, anticipant qu'un afflux massif de nouvelles fournitures de pétrole et de gaz naturel liquéfié (LNG) exercerait une pression à la baisse sur les prix plus tard dans la décennie.

Les frappes conjointes américano-israéliennes contre l'Iran en février et la fermeture prolongée du détroit d'Ormuz ont bouleversé la situation de l'offre à court terme, les exportations en provenance du Golfe s'étant arrêtées et les capacités de raffinage ayant diminué.

Toutefois, les entreprises du secteur de l'énergie ont jusqu'à présent conservé une approche prudente, consacrant l'essentiel de leurs liquidités excédentaires au renforcement de leurs bilans et au rachat d'actions.

La dette nette combinée des grandes sociétés pétrolières est tombée à 117 milliards de dollars au troisième trimestre, contre 204 milliards au premier trimestre. BP, qui est entrée dans la crise avec l'un des niveaux d'endettement les plus élevés parmi ses pairs, a presque divisé par deux sa dette nette, la ramenant à 13,9 milliards de dollars par rapport à l'année précédente. La société continuera à se concentrer sur la réduction de sa dette, a déclaré son directeur général.

Les rachats d'actions ont également augmenté pour atteindre 12,3 milliards de dollars au troisième trimestre, un chiffre pratiquement inchangé par rapport au trimestre précédent. Shell et TotalEnergies ont annoncé de fortes hausses de leurs rachats pour les trois prochains mois, tandis qu'Exxon a indiqué qu'elle prévoyait de racheter pour 20 milliards de dollars d'actions en 2027, un niveau similaire à celui de cette année.

PAS DE GRANDES DÉPENSES

Alors que la réduction de la dette et les rachats d'actions peuvent être augmentés ou réduits d'un trimestre à l'autre, les dépenses d'investissement et les dividendes constituent des engagements à plus long terme qu'il est beaucoup plus difficile de revenir en arrière si les conditions du marché se détériorent.

Il est donc révélateur que les politiques de dividendes et les plans de dépenses d'investissement des grandes sociétés pétrolières soient restés globalement inchangés depuis le début de la guerre.

Shell, par exemple, a revu à la baisse ses prévisions de dépenses d'investissement pour 2026 d'un milliard de dollars, les ramenant à un montant compris entre 23 et 25 milliards de dollars, malgré la forte remontée des cours des matières premières. Chevron s'attend à ce que ses dépenses pour 2026 se situent dans la partie basse de sa fourchette prévisionnelle, comprise entre 18 et 19 milliards de dollars.

L'extrême volatilité et les perspectives incertaines ont également freiné l'appétit des entreprises pour les acquisitions de grande envergure, les acheteurs et les vendeurs peinant à s'entendre sur des valorisations équitables des actifs.

La principale exception concerne le gaz naturel nord-américain, où l'abondance de l'offre et des prix relativement prévisibles ont facilité la conclusion d'accords. L'acquisition par Shell, en avril, de la société canadienne ARC Resources pour 16,4 milliards de dollars reflète une confiance croissante dans le secteur en expansion des exportations de GNL sur le continent et dans les perspectives à long terme de la demande de gaz.

TotalEnergies a également manifesté son intérêt pour des opérations qui lui permettraient d'augmenter sa production de gaz aux États-Unis d'environ 1 milliard de pieds cubes par jour, même si son directeur général, Patrick Pouyanne, a déclaré que les actifs pétroliers restaient trop chers aux valorisations actuelles.

Les conseils d'administration examineront les plans de dépenses pour 2027 avant la fin de l'année, période durant laquelle les entreprises pourraient décider d'augmenter les distributions aux actionnaires ou d'accélérer leurs investissements.

Mais tout porte à croire, pour l'instant, que les changements éventuels consisteront principalement à restituer davantage de capital aux actionnaires.

PAS DE « SUPERCYCLE »

Ce qui ressort de cette saison des résultats exceptionnels, c'est que les dirigeants du secteur de l'énergie semblent réticents à considérer les prix élevés actuels comme le début d'un nouveau « supercycle » .

L'expérience de la dernière décennie, depuis l'effondrement des cours du pétrole en 2014 jusqu'à la chute liée à la pandémie et au boom post-Ukraine, a renforcé une préférence pour la discipline financière plutôt que pour la croissance de la production.

Cela se comprend, d'autant plus que les préoccupations à l'origine de l'incertitude à long terme du secteur – à savoir le rythme et les modalités de la transition énergétique, notamment en Asie – ne se sont pas atténuées et pourraient même s'être aggravées.

Les guerres en Ukraine et au Moyen-Orient ont mis en évidence le risque d'une dépendance excessive vis-à-vis des combustibles fossiles importés. Cela pourrait inciter à la constitution de stocks, mais aussi encourager les pays à développer davantage leur production énergétique nationale, qu'elle provienne de sources traditionnelles ou alternatives.

À court terme, de plus en plus de signes indiquent que les marchés du pétrole et du gaz pourraient rester tendus, ce qui contribuerait à générer des bénéfices encore plus importants pour les géants de l'énergie. À plus long terme, les fractures géopolitiques et le nationalisme énergétique semblent appelés à marquer le début d'une nouvelle ère caractérisée par une plus grande volatilité des marchés énergétiques.

Cela suggère que la prudence dont il faut faire preuve aujourd'hui est justifiée.

par Ron Bousso

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Les opinions exprimées ici sont celles de Ron Bousso , chroniqueur pour Reuters.)