L'éditeur de logiciels EPAM revoit à la hausse ses prévisions annuelles sur la demande induite par l'IA
information fournie par Reuters 07/08/2025 à 13:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

EPAM Systems EPAM.N a relevé jeudi ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices annuels, encouragé par une forte demande pour ses services logiciels alors que les entreprises continuent d'investir massivement dans les technologies d'intelligence artificielle.

Les actions de la société, qui fournit une large gamme de services informatiques, notamment le conseil, la transformation du cloud et de l'IA et l'ingénierie logicielle, ont augmenté de plus de 5% dans les échanges avant bourse après avoir également dépassé les estimations pour les résultats du deuxième trimestre.

Malgré les tensions économiques mondiales, les entreprises continuent de dépenser en services logiciels pour faire monter en puissance leurs offres d'IA et intégrer l'IA dans leurs opérations, ce qui stimule la demande chez EPAM.

EPAM a enregistré une forte demande de la part de ses clients dans des secteurs tels que les services financiers, les logiciels, la santé et les biens de consommation au cours du trimestre, affichant des augmentations de revenus dans les principaux secteurs verticaux, ainsi que dans les différentes zones géographiques.

"Alors que nos clients donnent la priorité à leur préparation à l'IA et à leurs actions préparatoires, ils se tournent de plus en plus vers nous pour construire leur base de données et d'IA", a déclaré Balazs Fejes, Directrice des revenus, qui prendra la direction de l'entreprise à partir de septembre.

EPAM, basé à Newtown, en Pennsylvanie, prévoit désormais une croissance annuelle de son chiffre d'affaires comprise entre 13 % et 15 %, contre une prévision précédente de 11,5 % à 14,5 %. Les analystes s'attendaient en moyenne à ce que le chiffre d'affaires de 2025 augmente de 13,4 %, selon les données compilées par LSEG.

EPAM prévoit un bénéfice ajusté par action compris entre 10,96 et 11,12 dollars pour l'année, par rapport à sa prévision précédente de 10,70 à 10,95 dollars. Les analystes prévoyaient 10,85 dollars par action.

Les prévisions de chiffre d'affaires de la société pour le troisième trimestre , comprises entre 1,37 et 1,38 milliard de dollars , sont également supérieures aux estimations. Le bénéfice ajusté devrait se situer entre 2,98 et 3,06 dollars par action, ce qui est également supérieur aux attentes du marché.

Pour le deuxième trimestre clos le 30 juin, le chiffre d'affaires d'EPAM a bondi de 18 % pour atteindre 1,35 milliard de dollars, dépassant les estimations de 1,33 milliard de dollars. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action s'est élevé à 2,77 dollars, dépassant les estimations de 2,61 dollars.

