L'Ecosse ajoute la Polynésie française et le Portugal à sa liste des pays placés en quarantaine

LONDRES, 3 septembre (Reuters) - Une quarantaine sera imposée à partir de samedi aux voyageurs débarquant en Ecosse en provenance de Polynésie française et du Portugal, a annoncé jeudi le ministre écossais de la justice, Humza Yousaf, sur Twitter. Le Pays de Galle a aussi ajouté le Portugal à sa liste des pays placés en quarantaine jeudi. Malgré le nombre de cas en augmentation, l'Angleterre n'a pas mis en place de restrictions à l'égard du Portugal. (Paul Sandle; version française Camille Raynaud)

