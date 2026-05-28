L'économiste en chef de la BCE prévoit des répercussions durables de la guerre en Iran sur l'inflation

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Le choc énergétique provoqué par le conflit au Moyen-Orient aura probablement un impact durable sur l'inflation, même si la guerre venait à se résoudre rapidement, a déclaré jeudi Philip Lane, économiste en chef de la Banque centrale européenne.

"Même si le choc énergétique initial commence à s'atténuer, l'effet de deuxième ordre persistera pendant un certain temps", a-t-il déclaré lors d'une conférence organisée par la Banque du Japon et son groupe de réflexion à Tokyo.