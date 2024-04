L'économie US vers un scénario "sans atterrissage" (Lombard Odier)

(AOF) - Le rapport sur l’emploi américain est "un caillou dans la chaussure de la Fed", affirme Florian Ielpo, responsable de la recherche macroéconomique chez Lombard Odier Investment Managers. "Le taux de chômage n'augmente manifestement pas aux États-Unis, ce qui interroge directement la Fed sur la nécessité de réduire les taux". Les données sur l'emploi montrent une augmentation du nombre de secteurs créant des emplois, et la tendance actuelle suggère que nous pourrions nous approcher d'un scénario "sans atterrissage".

L'économie américaine "pourrait passer en douceur de la reprise à une croissance stable sans connaître de ralentissement significatif ou de récession", détaille le gérant.

"Si la Fed s'engage à réduire les taux d'intérêt sans observer de signes de décélération de la croissance et de réduction claire et durable de l'inflation", cela "pourrait sembler de plus en plus contraire à la théorie économique standard". Par conséquent, les marchés doivent maintenant déterminer "si une croissance supérieure aux attentes doit encore être considérée comme une bonne nouvelle"