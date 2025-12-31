L'économie des "deux Amériques" stimule AmEx, mais entraîne Visa et Mastercard en 2025

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 décembre - ** Les actions des sociétés de cartes de crédit ont été à la traîne du marché général cette année, car les consommateurs américains à faible revenu ont été confrontés à des prix élevés et à une croissance de l'emploi atone, tandis que la classe aisée a continué à dépenser sans compter

** Bien que les dépenses de consommation aient résisté jusqu'en 2025, les politiques commerciales et d'immigration du président américain Donald Trump ont exercé une pression sur le marché du travail et l'inflation persistante a incité les Américains moins fortunés à réduire leurs dépenses discrétionnaires

** Les géants des cartes Visa V.N et Mastercard MA.N ont augmenté de 11,9 % et 9,7 % chacun au cours de l'année, à la traîne d'une hausse de près de 17,3 % de l'indice de référence S&P 500 .SPX .

** Cependant, la société rivale American Express AXP.N , axée sur les produits haut de gamme, a augmenté de 25,8 %, car les consommateurs aisés ont soutenu des dépenses américaines plus importantes dans un contexte de valorisations boursières élevées et d'allègement des charges fiscales grâce à la loi One Big Beautiful Bill de Trump

** Parmi les fintechs, Affirm AFRM.O et LendingClub LC.N ont progressé respectivement de 24,6% et 19%

** PayPal PYPL.O , qui a annoncé son tout premier dividende en octobre, a chuté de près de 31%, la société continuant à rechercher la rentabilité plutôt qu'une croissance agressive de ses revenus

** La banque à la consommation Capital One a gagné 36,8% tandis que le fabricant de logiciels de paiement Fiserv a chuté de plus de 67,1% cette année, les investisseurs s'inquiétant des perspectives à court terme de l'entreprise face à la pression croissante exercée sur ses activités principales de paiement et de commerce

** Les analystes s'attendent à ce que les fintechs et les sociétés de crédit à la consommation bénéficient d'une réglementation plus souple et de taux plus bas jusqu'en 2026, même si les inquiétudes persistent quant à l'écart de richesse croissant

** Les économistes de Goldman Sachs ont déclaré dans une note en décembre qu'ils s'attendaient à ce que la faible croissance des revenus en raison de la faible croissance de l'emploi et des coupes dans les programmes d'aide gouvernementaux tels que Medicaid et le programme d'assistance nutritionnelle supplémentaire, anciennement connu sous le nom de programme de coupons alimentaires, pèse sur les dépenses des ménages à faible revenu en 2026

** L'indice S&P 500 Financials .SPSY a augmenté de 14,2 % en 2025, les banques à grande capitalisation se préparant à une deuxième année consécutive de gains spectaculaires