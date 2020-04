Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'économie allemande va se contracter de plus de 6% cette année - source Reuters • 24/04/2020 à 13:10









BERLIN, 24 avril (Reuters) - L'économie allemande va se contracter de plus de 6% cette année, ce qui serait du jamais vu depuis 1945, a-t-on appris vendredi de source gouvernementale confirmant des estimations dévoilées par le magazine Der Spiegel. Le PIB devrait ensuite rebondir de plus de 5% en 2021, ajoute la même source. Au ministère de l'Economie, une porte-parole a indiqué qu'aucune prévision n'avait encore été arrêtée. (Holger Hansen version française Henri-Pierre André, édité par Blandine Hénault)

