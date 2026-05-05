L'éclat intact de Rubis
information fournie par Zonebourse 05/05/2026 à 11:12
Sur ce point, l'entreprise explique que "cette situation en cours au Moyen-Orient n'a pas affecté les opérations, les niveaux de stocks ni la capacité du groupe à approvisionner ses clients sur mars 2026". Rubis n'a pas d'activité opérationnelle dans la région et bénéficie d'une empreinte géographique diversifiée. Les chaînes d'approvisionnement sont gérées au niveau régional via des contrats de sourcing diversifiés.
Cependant, Rubis reste prudent et continue de suivre la situation de près, en s'appuyant sur son ancrage local et sa forte proximité clients. "L'environnement actuel peut contribuer à une volatilité accrue des prix internationaux et à une constitution de stocks par les clients anticipant des hausses de prix sur certains marchés, ce qui peut soutenir temporairement les volumes mais pourrait également conduire à l'avenir à des fluctuations de la demande et des marges plus irrégulières", a commenté le groupe.
Pour Rubis, cette performance sur ce premier trimestre a été portée par des volumes et des marges en hausse sur les activités de distribution d'énergies, "soutenues par une exécution opérationnelle sans faille, confirmant l'agilité de son modèle économique".
Dans le détail, la croissance soutenue des volumes de son segment distribution d'energies - retail & marketing ( 12%), avec une forte dynamique dans le bitume et sur le segment aviation dans la zone Caraïbes, a permis une augmentation de 8% des ventes qui s'élèvent à 1,531 milliard d'euros. Comme le souligne Portzamparc, la marge brute de ce segment progresse nettement plus qu'attendu : 247 MEUR ( 13%), contre 229 MEUR anticipés.
Cette croissance a largement compensé une baisse de 7% du chiffre d'affaires externe de la division support & services , l'autre activité en distribution d'énergies de Rubis. Il ressort à 249 MEUR, la baisse est principalement expliquée par une activité interne plus élevée.
Sur ce segment retail & marketing , les volumes de GPL (gaz de pétrole liquéfié) ont progressé au premier trimestre. Cette croissance a été portée par une demande soutenue et une dynamique commerciale globalement positive, malgré des tendances contrastées selon les zones géographiques. L'Europe a enregistré une performance stable, avec un retour à la croissance au Portugal partiellement compensé par une légère baisse en France et en Espagne, où les volumes ont été marginalement inférieurs sur la période, reflétant principalement un environnement du vrac plus faible. Le GPL-c (carburant) est resté bien orienté.
En outre, au cours des trois premiers mois de l'année 2026, Photosol (la branche énergies renouvelables du groupe) a mis en service 35 MWc, portant la croissance de ses actifs en exploitation à 24 % en glissement annuel, à 666 MWc. Le portefeuille sécurisé a augmenté de 22% à 1,5 GWc avec 87 MWc de nouveaux projets sécurisés au cours de cette période. Le pipeline a atteint 5,4 GWc (- 5% en glissement annuel). Le chiffre d'affaires de cette activité sur ce trimestre s'est élevé à 12 MEUR, en hausse de 12% en glissement annuel, bénéficiant de l'expansion du portefeuille.
Objectif d'EBITDA confirmé en 2026
Pour Oddo BHF, "Rubis surprend positivement au premier trimestre. L'analyste "ne prévoit pas de changer significativement ses prévisions de résultats car les prochains trimestres devraient être plus compliqués suite à l'envolée des cotations pétrolières (impact probable sur les volumes et sur les marges unitaires)".
En outre, le broker indique rester positif sur la valeur (surperformance et objectif de cours inchangé à 38 EUR). Cette recommandation étant confortée par la très bonne exécution opérationnelle. Elle intègre également un certain attrait spéculatif (rumeurs de rachat de la filiale Puma Energy de Trafigura pouvant entraîner la fin du statut de commandite par actions).
Côté prévisions, pour l'exercice 2026 en cours, Rubis confirme son objectif d'EBITDA . Il devrait être compris entre 740 et 790 MEUR, à taux de change EUR/USD constant (1,13), en supposant un impact IAS 29 (hyperinflation) inchangé par rapport à 2025. Selon Invest Securities, il pourrait dépasser le consensus de 762 MEUR.
A lire aussi
-
Une free party rassemblant environ 20.000 fêtards a débuté vendredi sur un terrain militaire près de Bourges, présenté comme "très dangereux" par les autorités, dans un contexte de durcissement législatif contre ces rassemblements techno illégaux. "C'est un moyen ... Lire la suite
-
Guerre au Moyen-Orient : le transporteur Maersk annonce qu'un de ses navires a quitté le détroit d'Ormuz sous escorte américaine
Deux navires marchands battant pavillon américain ont pu franchir "avec succès" ce passage stratégique, avait annoncé Washington lundi. Le géant danois du transport de marchandises par conteneurs Maersk a indiqué mardi 5 mai qu'un de ses navires battant pavillon ... Lire la suite
-
Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,25% pour le Dow Jones .DJI , de 0,34% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,55% pour le Nasdaq .IXIC : * PALANTIR
-
SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer