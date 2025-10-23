L'échec du vaccin de Moderna contre les malformations congénitales n'aura qu'un impact limité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 octobre - ** Moderna MRNA.O a déclaré mercredi qu'elle arrêterait le développement de son vaccin expérimental pour prévenir le cytomégalovirus, un virus qui peut causer des malformations congénitales, après avoir échoué à atteindre l'objectif principal d'un essai de stade avancé

** Le PT médian des courtiers couvrant MRNA est de 30,50 $ - données compilées par LSEG

LES ATTENTES CONCERNANT CE PROGRAMME ÉTAIENT FAIBLES

** Evercore ISI (PT:$28.00) déclare que l'échec de l'essai est décevant mais pas surprenant étant donné que les résultats intermédiaires ont été manqués

** TD Cowen ("hold", PT:$25.00) dit qu'ils étaient prudemment optimistes que le vaccin de MRNA surpasserait le vaccin gB-only de Sanofi (qui a été abandonné et qui a montré une efficacité de ~50%)

** William Blair ("market perform") dit que, ironiquement, ce produit aurait été négatif en termes de flux de trésorerie par rapport au seuil de rentabilité prévu par Moderna en 2028

** Leerink Partners ("underperform", PT:$12) considère que l'échec du vaccin est une question de quand, et non de si, sur la base d'une accumulation prolongée d'événements et d'une diminution des avantages immunologiques des vaccins ARNm