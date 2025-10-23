 Aller au contenu principal
L'échec du vaccin de Moderna contre les malformations congénitales n'aura qu'un impact limité
information fournie par Reuters 23/10/2025 à 11:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 octobre - ** Moderna MRNA.O a déclaré mercredi qu'elle arrêterait le développement de son vaccin expérimental pour prévenir le cytomégalovirus, un virus qui peut causer des malformations congénitales, après avoir échoué à atteindre l'objectif principal d'un essai de stade avancé

** Le PT médian des courtiers couvrant MRNA est de 30,50 $ - données compilées par LSEG

LES ATTENTES CONCERNANT CE PROGRAMME ÉTAIENT FAIBLES

** Evercore ISI (PT:$28.00) déclare que l'échec de l'essai est décevant mais pas surprenant étant donné que les résultats intermédiaires ont été manqués

** TD Cowen ("hold", PT:$25.00) dit qu'ils étaient prudemment optimistes que le vaccin de MRNA surpasserait le vaccin gB-only de Sanofi (qui a été abandonné et qui a montré une efficacité de ~50%)

** William Blair ("market perform") dit que, ironiquement, ce produit aurait été négatif en termes de flux de trésorerie par rapport au seuil de rentabilité prévu par Moderna en 2028

** Leerink Partners ("underperform", PT:$12) considère que l'échec du vaccin est une question de quand, et non de si, sur la base d'une accumulation prolongée d'événements et d'une diminution des avantages immunologiques des vaccins ARNm

Valeurs associées

MODERNA
26,8500 USD NASDAQ -2,33%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 23/10/2025 à 11:43:57.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

