L'Ebitda de GTT en forte croissance pour la troisième année consécutive
information fournie par Zonebourse 19/02/2026 à 18:07
Le chiffre d'affaires consolidé de l'exercice 2025 s'élève à 803 MEUR, en hausse de 25% par rapport à 2024, bénéficiant de l'augmentation du nombre de navires en construction et de la croissance des activités marines et digitales.
Le résultat opérationnel s'est établi à 521,3 MEUR sur l'exercice 2025, soit un taux de marge sur chiffre d'affaires de 64,9%, contre 58,4% en 2024.
Le résultat net atteint 413,6 MEUR, soit une hausse de 19% par rapport à l'année précédente.
Les dépenses d'investissements du groupe en 2025 affichent une très forte augmentation ( 258% à 244,8 MEUR), principalement en raison de l'acquisition de la société Danelec à hauteur de 194 MEUR.
Le conseil d'administration proposera la distribution d'un dividende de 8,94 EUR par action au titre de l'exercice 2025, en hausse de 19% par rapport à 2024.
Côté perspectives, GTT affirme que "2026 devrait constituer la deuxième meilleure performance financière de son histoire" soulignant que "la fin progressive de l'effet du pic de commandes de 2022 (162 unités) et le ralentissement temporaire des commandes constaté au premier semestre 2025 auront un impact limité sur l'exercice 2026".
Sur l'exercice en cours, la société d'ingénierie navale vise un chiffre d'affaires consolidé compris dans une fourchette de 740 à 780 MEUR. L'Ebitda consolidé est attendu dans une fourchette de 490 à 530 MEUR.
Le groupe maintient, en outre, sa politique de distribution de dividendes.
Valeurs associées
|185,800 EUR
|Euronext Paris
|+2,14%
