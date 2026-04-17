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L'EASA donne son feu vert au GTF Advantage (RTX) pour les avions A320neo
information fournie par Zonebourse 17/04/2026 à 13:30

Pratt & Whitney, division de RTX, annonce que l'Agence européenne de sécurité aérienne (EASA) a certifié l'avion de la famille Airbus A320neo équipé de son moteur GTF Advantage, préparant ainsi la voie à la livraison de moteurs de série et à la mise en service.

Cette décision marque une nouvelle étape clé pour le moteur GTF Advantage, qui a déjà été certifié par la Federal Aviation Administration des États-Unis en février 2025. L'EASA a validé la certification de type du moteur en octobre 2025.

Le GTF Advantage offrira 4 à 8% de poussée supplémentaire au décollage, permettant une charge utile plus élevée et une plus grande autonomie, ouvrant ainsi de nouvelles destinations pour les compagnies aériennes.

"Entièrement intermixable et interchangeable avec le modèle actuel de moteur GTF, le GTF Advantage deviendra la norme de production, avec un changement complet attendu en 2028", ajoute le motoriste aéronautique américain.

De plus, les clients utilisant le modèle actuel de GTF pourront réaliser jusqu'à 90 à 95% des avantages de durabilité du GTF Advantage grâce à l'option de mise à niveau GTF Hot Section Plus (HS ) pour le moteur PW1100G-JM, disponible plus tard cette année.

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