L'Azerbaïdjan dit avoir abattu par accident un hélicoptère russe en Arménie

(Actualisé avec communiqué de l'Azerbaïdjan) MOSCOU, 9 novembre (Reuters) - L'Azerbaïdjan a annoncé lundi avoir abattu par accident un hélicoptère russe près de sa frontière avec l'Arménie et a présenté ses excuses à Moscou en se disant prêt à verser un dédommagement. Le ministère russe de la Défense avait auparavant déclaré qu'un hélicoptère Mi-24 de l'armée russe avait été abattu au-dessus de l'Arménie, à proximité de la frontière avec l'Azerbaïdjan, et que deux membres d'équipage avaient été tués. L'appareil a été abattu à l'aide d'un missile sol-air portatif, selon Moscou, ajoutant qu'une enquête avait été ouverte par des membres des forces russes présentes en Arménie pour déterminer la responsabilité de ce tir. L'Arménie a fait état lundi de violents combats autour de Choucha (Chouchi pour les Arméniens), deuxième ville du Haut-Karabakh, au lendemain de l'annonce par le président azerbaïdjanais Ilham Aliev de la prise de cette ville stratégique après six semaines d'affrontements. (Vladimir Soldatkin à Moscou et Nvard Hovhannisyan à Erevan, version française Jean-Philippe Lefief et Bertrand Boucey)

