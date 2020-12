Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Azerbaïdjan a perdu près de 3.000 soldats dans la guerre au Haut-Karabakh Reuters • 03/12/2020 à 12:34









MOSCOU, 3 décembre (Reuters) - L'Azerbaïdjan a déploré la perte de 2.783 militaires pendant le conflit de ces dernières semaines avec les forces séparatistes arméniennes du Haut-Karabakh, ont déclaré les autorités de Bakou jeudi, ajoutant qu'une centaine d'autres sont toujours portés disparus. C'est la première fois que l'ancienne république soviétique livre un bilan de ses pertes militaires pendant les affrontements qui ont opposé ses forces à celles de l'enclave séparatiste entre le 27 septembre et le 10 novembre derniers. L'Arménie n'a pas fourni de bilan officiel définitif, mais un responsable du ministère de la Santé a fait état le 14 novembre dernier de la mort de 2.317 combattants séparatistes. (Anton Kolodyazhnyy à Moscou et Nvard Hovhannisyan à Erevan ; version française Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.