L'avocat d'une entreprise solaire américaine condamné à une peine de 11 ans de prison pour avoir participé à une chaîne de Ponzi

Un juge fédéral de Sacramento, en Californie, a condamné lundi l'avocat Ari Lauer à plus de 11 ans de prison pour son rôle dans une chaîne de Ponzi estimée à 912 millions de dollars impliquant la société californienne de fourniture d'énergie solaire DC Solar. M. Lauer, âgé de 61 ans, a plaidé coupable en octobre de 23 chefs d'accusation, notamment de fraude bancaire et de fraude électronique à l'encontre d'une institution financière, une semaine avant la date prévue pour son procès.

En tant qu'avocat externe de DC Solar, M. Lauer a joué un rôle clé dans "la plus grande fraude criminelle de l'histoire du district Est de Californie", a déclaré le procureur Eric Grant dans un communiqué lundi.

"En tant que seul avocat impliqué, il aurait dû être la première personne à reconnaître la fraude et à y mettre fin", a déclaré M. Grant. "Au lieu de cela, il a été la dernière personne à accepter sa responsabilité, ne le faisant qu'à la veille du procès."

Les avocats de M. Lauer, Ed Swanson et Britt Evangelist, du cabinet Swanson & McNamara de San Francisco, ont déclaré qu'il s'agissait d'un "chapitre difficile de sa vie, mais M. Lauer est impatient de retrouver sa famille et de continuer à rendre service à sa communauté." DC Solar a conclu des transactions d'une valeur de 2,5 milliards de dollars pour vendre des générateurs solaires mobiles destinés à fournir une alimentation d'urgence aux tours de téléphonie cellulaire et à l'éclairage lors d'événements sportifs entre 2011 et 2018. L'entreprise a attiré des investisseurs avec des crédits d'impôt fédéraux associés, selon les procureurs fédéraux.

Mais environ la moitié des 17 000 générateurs n'existaient pas, et la société basée à Benicia, en Californie, a utilisé de faux états financiers et de faux contrats de location pour dissimuler la fraude, ont déclaré les procureurs. M. Lauer a transféré les fonds des investisseurs d'un compte à l'autre pour dissimuler le manque d'argent que DC Solar gagnait grâce aux locations à des tiers, et a créé des documents pour cacher ces transferts, ont déclaré les procureurs . Les procureurs fédéraux ont demandé plus de 24 ans de prison pour M. Lauer, tandis que ce dernier a demandé plus de six ans de prison. Ses avocats ont fait valoir que M. Lauer "n'a pas essayé d'échapper à la responsabilité de son crime en falsifiant des preuves et des témoins, en mentant aux procureurs et aux agents, ou en s'engageant dans d'autres efforts de dissimulation." Les époux propriétaires de DC Solar, Jeff et Paulette Carpoff, ont plaidé coupable à des accusations fédérales en 2020 . Jeff Carpoff a été condamné à 30 ans de prison et à payer plus de 790 millions de dollars de dédommagement. Paulette Carpoff a été condamnée à 11 ans de prison.

Les procureurs fédéraux ont indiqué que quatre autres personnes impliquées dans le projet DC Solar ont été condamnées à des peines de prison allant de trois à huit ans. Une huitième personne impliquée devrait être condamnée le mois prochain.

La fraude a entraîné une charge de 377 millions de dollars pour Berkshire Hathaway, la société de Warren Buffett, en 2019.