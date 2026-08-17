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L'avis de RBC Capital sur l'accord entre Sandoz et Henlius
information fournie par AOF 17/08/2026 à 15:01
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(Zonebourse.com) - Sandoz est particulièrement entouré à la Bourse de Zurich ( 3,58%, à 75,61 euros) lundi après avoir annoncé la signature d'un important accord de développement et de commercialisation avec le Chinois Henlius Biotech.

L'accord prévoit que Henlius assurera le développement et la fabrication des produits, tandis que Sandoz disposera des droits commerciaux mondiaux hors Chine. Les paiements à court terme liés aux premiers actifs pourraient atteindre 100,5 millions de dollars. A plus long terme, l'accord pourrait générer 322 millions de dollars de paiements.

Le Suisse, spécialisé dans les produits génériques et biosimilaires, indique que cette collaboration, l'une des plus importantes pour lui, vise à le positionner sur la vague d'expiration de brevets attendue au cours de la prochaine décennie.

La première série de produits comprend des biosimilaires du Cetuximab, traitement anticancéreux commercialisé sous la marque Erbitux, de l'Evolocumab, utilisé notamment contre l'hypercholestérolémie, et du Belimumab, indiqué dans le lupus. Une option porte également sur une hyaluronidase humaine recombinante destinée au développement de formulations sous-cutanées.

L'opération porte le pipeline de Sandoz à 39 biosimilaires, avec un potentiel allant jusqu'à 46 actifs si l'ensemble des options prévues par l'accord sont exercées. Le groupe dispose actuellement d'un portefeuille de 13 molécules commercialisées dans près de 100 pays.

L'avis de RBC Capital

Pour la banque canadienne, cet accord est une étape positive pour étendre davantage le portefeuille de biosimilaires. Les analystes ajoutent qu'avec l'accord conclu en mars avec Samsung, Sandoz démontre sa position de leader en tant que partenaire de commercialisation dans le domaine des biosimilaires.

Les analystes ont maintenu leur avis à performance de marché, avec une cible de cours de 65 francs suisses.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 17/08/2026 à 15:01:00.

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