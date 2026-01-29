L'avis de la rue : L'IA de Meta stimule la croissance, les investisseurs en évaluent le prix

29 janvier - ** Meta a augmenté mercredi de 73% son plan de dépenses en capital pour 2025 afin de poursuivre la "superintelligence", après avoir affiché une hausse de 24% des recettes publicitaires pour le trimestre de décembre et prévu des recettes supérieures aux attentes pour le premier trimestre. ** Les actions ont augmenté de 7,6 % avant la mise sur le marché

LA FÊTE DE L'IA S'ENVOLE, ALORS QUE META PREND L'ADDITION

** Morgan Stanley ("surpondérer", PT: $825) a noté des améliorations évidentes en matière d'engagement et de monétisation; le groupe souligne que l'activité principale de Meta a enregistré sa croissance la plus rapide en plus de quatre ans, même si les revenus publicitaires proviennent d'une base beaucoup plus large

** J.P.Morgan ("surpondérer", PT: $825) note une "accélération majeure de l'IA", avec des gains dans l'engagement publicitaire et la monétisation soutenant une croissance plus forte des revenus malgré des dépenses plus élevées

** Baird ("surperformer", PT: $830) a déclaré que des prévisions de revenus solides ont permis d'atténuer le "choc des étiquettes" lié à l'augmentation des dépenses pour 2026

** Oppenheimer ("PERFORM", PT: NA) estime que la prochaine hausse de l'action dépendra du calendrier et de la qualité du prochain modèle d'IA, considéré comme un élément clé pour justifier un multiple d'évaluation plus élevé