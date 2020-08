Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'avion de la délégation israélienne vers les Emirats survolera l'Arabie - source Reuters • 30/08/2020 à 21:59









JERUSALEM, 30 août (Reuters) - L'avion de la compagnie El Al qui emmènera lundi des délégations israélienne et américaine aux Emirats arabes unis (EAU) survolera l'Arabie saoudite, a-t-on appris d'une source informée de l'itinéraire, ce qui constituerait la première entrée publiquement admise d'un avion israélien dans l'espace aérien saoudien. Des collaborateurs du président américain Donald Trump et du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, accompagnés de journalistes, doivent se rendre à Abou Dhabi pour des discussions destinées à finaliser un accord de normalisation des relations entre Israël et les Emirats. Priée de dire si l'avion parti d'Israël survolerait l'Arabie saoudite, la source, qui a refusé d'être identifiée par son nom ou sa nationalité, a répondu: "Oui". Les quatre pays concernés et la compagnie israélienne El Al ont refusé de s'exprimer sur l'itinéraire. Israël et les Emirats arabes unis ont conclu le 13 août un accord sur une normalisation de leurs relations, sous l'égide du président américain Donald Trump. Cette annonce a donné à penser que d'autres pays arabes du Golfe alliés des Etats-Unis pourraient suivre cet exemple. Un membre éminent de la famille royale saoudienne a déclaré ce mois-ci que l'Arabie ne normaliserait ses relations avec Israël qu'après la création d'un Etat palestinien. En 2018, Benjamin Netanyahu a effectué une visite surprise à Oman selon un calendrier donnant à penser que son avion avait pu survoler l'Arabie saoudite. (Dan Williams version française Bertrand Boucey)

