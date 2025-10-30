L'avion de JetBlue se déroute vers Tampa, des blessés sont signalés après un problème de vol

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de la déclaration de JetBlue) par David Shepardson

Un vol de JetBlue Airways

JBLU.O jeudi en provenance de Cancun (Mexique) et à destination du New Jersey s'est dérouté vers Tampa suite à un problème de contrôle de vol, causant des blessures à certains passagers, ont indiqué l'Administration fédérale de l'aviation et la compagnie aérienne.

Le vol 1230 de JetBlue - un Airbus 320 AIR.PA - a quitté l'aéroport international de Cancun au Mexique et se dirigeait vers l'aéroport international Newark Liberty, dans le New Jersey lorsqu'il a atterri à Tampa, en Floride, vers 14h19 ET. La FAA a ouvert une enquête.

JetBlue a déclaré que l'avion avait perdu de l'altitude et que le vol avait été pris en charge par du personnel médical qui avait évalué les clients et les membres de l'équipage, et que ceux qui avaient besoin de soins supplémentaires avaient été transportés dans un hôpital local

La compagnie aérienne n'a pas immédiatement indiqué le nombre de blessés.

L'avion a été retiré du service pour inspection, et la compagnie aérienne a déclaré qu'elle mènera une enquête complète pour en déterminer la cause. "La sécurité de nos clients et de nos membres d'équipage est toujours notre première priorité, et nous nous efforcerons de soutenir les personnes concernées", a déclaré JetBlue.