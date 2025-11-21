L'avion de combat indien Tejas s'écrase au salon aéronautique de Dubaï

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'avion de combat Tejas, produit en Inde, s'est écrasé vendredi au salon aéronautique de Dubaï, a déclaré un porte-parole de l'armée de l'air indienne.

Un témoin a déclaré que l'avion de chasse volait à basse altitude vers 14h15 (1015 GMT) avant de s'écraser dans une boule de feu. Des images du site montrent de la fumée noire s'élevant du lieu de l'accident.

Il s'agit du deuxième crash connu de l'avion de chasse, qui est propulsé par des moteurs General Electric GE.N . Le premier accident s'est produit lors d'un exercice en Inde en 2024.