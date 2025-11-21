 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 961,01
-0,25%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'avion de combat indien Tejas s'écrase au salon aéronautique de Dubaï
information fournie par Reuters 21/11/2025 à 12:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de la date, des détails du témoin, du contexte, des paragraphes 1-3)

L'avion de combat Tejas, produit en Inde, s'est écrasé vendredi au salon aéronautique de Dubaï, a déclaré un porte-parole de l'armée de l'air indienne.

Un témoin a déclaré que l'avion de chasse volait à basse altitude vers 14h15 (1015 GMT) avant de s'écraser dans une boule de feu. Des images du site montrent de la fumée noire s'élevant du lieu de l'accident.

Il s'agit du deuxième crash connu de l'avion de chasse, qui est propulsé par des moteurs General Electric GE.N . Le premier accident s'est produit lors d'un exercice en Inde en 2024.

Valeurs associées

GE AEROSPACE
290,630 USD NYSE -3,39%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank